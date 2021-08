El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva al cantante de música chicha Tany Sánchez Romero (27), ‘Chili’, por ser el dueño de la pistola que se usó en el homicidio de una menor de 16 años, ocurrido hace días, durante una reunión en una casa de Villa El Salvador.

En ese lapso, las autoridades judiciales investigarán las circunstancias del crimen.

Hoy, Joel Apcho (24), sindicado como la persona que disparó, se entregó a la Policía Nacional pero cuando ya había prescrito la flagrancia por dicho crimen.

Apcho llegó acompañado de dos abogados a las oficinas del Depincri de Villa El Salvador, unidad que investiga el caso, para rendir su manifestación.

Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva a 'Chili'

Ante esta situación, con pancartas en mano, familiares de la víctima protestaron en el frontis de la delegación policial y solicitaron ayuda a las autoridades fiscales y judiciales. “Según las chicas que estuvieron en el lugar del crimen, él era enamorado de mi hija. No puede quedar libre. ¡Justicia para Sol!”, dijo su madre Jessica Del Águila.

Otros parientes y amigas de la joven, de iniciales S. C. M. D. A. también la acompañaron en su pedido. “¡Que se haga justicia!”, “¡Matar a una niña no es normal!” y “No a la violencia contra la mujer” eran algunos de los pedidos escritos en papelógrafos.

Familiares y amigos de la joven protestaron en la puerta de la comisaría de Villa El Salvador, en cuyo segundo piso se ubica el Depincri del distrito. | Foto: Gonzalo Córdova

Como se recuerda, la noche del miércoles 28 de Julio, la joven salió a comprar torta porque era el cumpleaños de su hermano menor, pero ella no regresó porque recibió una llamada al celular. A la 1:30 de la madrugada del día siguiente se habría registrado el crimen. Ocurrió en la habitación de una casa alquilada donde se realizaba una fiesta con otros muchachos. Dos de los asistentes acudieron a la sede policial para avisar de lo ocurrido. Minutos después, los agentes fueron a la casa de la señora para comunicarle la mala noticia.

VILLA EL SALVADOR: Mafia mata a venezolana de cinco balazos

Tany Sánchez, ‘Chili’, huyó en aquel momento, pero agentes de Homicidios de la Dirincri lo intervinieron horas después. Ayer, se supo que fue enviado a prisión por nueve meses mientras dure la investigación del caso. Apcho, según otros asistentes, también escapó. Otros asistentes a la fiesta lo sindicaron como el responsable del disparo.

Hoy, los familiares exigieron justicia ante la posibilidad que el sujeto al que responsabilizan del hecho salga en libertad. “Ese sujeto es casado y tiene dos hijos”, precisó la progenitora.

Una hombre que caminaba cerca y se puso a filmar con su celular fue cercada por los parientes y amigos de la víctima porque creían que era uno de los que amenazaba a los testigos. Tuvo que ingresar a la delegación policial para ponerse a salvo.

Hombre fue golpeado y acusado de amenazar a las testigos del homicidio. | Foto: Gonzalo Córdova

Hombre fue golpeado y acusado de amenazar a las testigos del homicidio. | Foto: Gonzalo Córdova

Hombre fue golpeado y acusado de amenazar a las testigos del homicidio. | Foto: Gonzalo Córdova

TE PUEDE INTERESAR: