Tenga cuidado con las redes sociales. A través del Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo, Marina Onofre (25), ‘La Gata’, captó a un analista de sistemas y le dijo para ir a tomar unos tragos pero en realidad lo ‘centró’ con feroces delincuentes, en Villa El Salvador. La víctima fue secuestrada cuatro horas, torturada, al punto de terminar con el pómulo fracturado, y despojada de una alta suma de dinero.

‘Pablo’ (26) empezó a vivir esta terrible experiencia hace una semana cuando hizo ‘match’ con ‘La Gata’. Ella obtuvo información de él y lo buscó, la noche del viernes, en un centro comercial de Villa María del Triunfo.

Juan Bustamante. | Foto: Eduardo Cavero

“Yo estaba con amigos. Ella apareció y me dijo para ir a tomar. Subimos a una mototaxi, pero, a tres cuadras, dos sujetos subieron y me encañonaron. Me pusieron una manta para que no vea sus rostros ni a donde iban”, dijo.

Los pistoleros lo llevaron a un bar clandestino conocido como ‘La vida no vale nada’, ubicada en el sector 3 de Villa El Salvador. Allí le quitaron la ropa, amarraron con soguillas y golpearon a más no poder.

“Le vaciaron las tarjetas. También le pidieron cinco mil soles. Al no tener, lo hacen llamar a amigos y familiares y dan un número de cuenta para que depositen”, explicó el coronel Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2.

Se incautaron pistolas, soguillas, un equipo de sonido, drogas y las mototaxis que utilizaban para los secuestros. | Foto: Eduardo Cavero

Para que la víctima ‘colabore’, los secuestradores lo hincaron con un cuchillo en el estómago y si gritaba subían el volumen de la música para que los vecinos no escuchen.

‘Pablo’ vivió un drama por cuatro horas hasta que fue rescatado. “Desde hace dos meses, agentes del Depincri de Villa El Salvador estaban tras los pasos de esta banda ‘Los Secos’ que solo operaba viernes y sábados. Al tener conocimiento se hizo un trabajo de campo y capturó a Juan Bustamante Flores (37), ‘Perry’, quien es el cabecilla”, precisó el oficial PNP.

También cayeron Edder Zúñiga (31) ‘Tomate’, Segundo Jara (49), ‘Yayo’, Luisa Cárdenas (34) ‘Chata’ y Amancio Huamancha (43) ‘Ciego. Se les incautó un cuchillo, dos pistolas, soguillas y drogas.

La víctima confesó le quitaron dos mil soles que tenía en su billetera, cinco mil soles de su tarjeta de débito y dos mil soles más que depositaron sus amigos para que no lo maten.

Se informó que Bustamante tiene antecedentes por secuestrar y torturar homosexuales en el 2016.

