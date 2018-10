Villa El Salvador: Vigilante le quemó las manos a su hijastro de 7 años porque tomó 2 soles de una mesa de noche | VIDEO

Un inconsciente sujeto le quemó las manos al hijo de su pareja de solo siete años porque supuestamente, según contaron los vecinos, cogió dos soles que había en el interior de una mesa de noche, de su casa en el distrito de Villa El Salvador.



Los vecinos del Grupo 3, en el Sector 13 de Villa El Salvador, contaron que se percataron de las heridas que presentaba el menor y por ello denunciaron el lamentable hecho en la comisaría.

Los agentes del orden visitaron la vivienda y el niño de 7 años habría revelado que fue Pedro Amasifen Yaicate (31), pareja de su madre, quien lo atacó el último sábado. Ante ello, el menor y sus cinco hermanos fueron llevados a la comisaría de Villa El Salvador.

De acuerdo a ATV+, un médico legista determinó que el niño presenta quemaduras de segundo grado. Un representante de la Fiscalía de Familia y personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llegaron a la comisaría de Villa El Salvador para investigar el caso y determinar el destino de los menores. Ellos podrían ser internados en un albergue.

Amasifen Llaicate trabaja como vigilante y se desconoce su paradero. Él y su pareja son padres de una bebé de 7 meses.

Los vecinos de Villa El Salvador aseguraron que la madre no quería llevar a su hijo al hospital porque alegaba que no contaba con Seguro Integral de Salud (SIS).



Además, indicaron que ella no tenía la voluntad de denunciar la agresión en la comisaría de Villa El Salvador, ya que defendía al sujeto.