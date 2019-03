Jefe de la OCMA gana 27 mil soles mensuales pero dice que es muy poco y también pide que le paguen horas extras

¡Al mismo estilo de Leyla Chihuán! El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) Vicente Walde Jáuregui declaró hoy que los 27 mil soles que percibe como sueldo mensualmente no le alcanza y que el Estado Peruano debería evaluar la forma de aumentarles su jornal debido a que tienen un nivel y jerarquía superior "tal como lo establece la Constitución".



"Yo estoy ganando un líquido de 27 mil soles mensuales, pero a mí me descuentan un montón de impuestos y deben pagarme más", dijo Vicente Walde Jáuregui a América Noticias.



"Durante 10 años no nos han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Yo he trabajado mucho tiempo en el sector privado y todos los años aumentan el sueldo. La Constitución establece que para sus jueces deben ganar de acuerdo a su nivel y jerarquía", explicó el jefe de la OCMA

Asimismo, para Vicente Walde Jáuregui los jueces no solo deberían recibir un aumento de sueldo, sino que además se le debe pagar las horas extras debido a la gran cantidad de trabajo que tienen.



"Los jueces deben llevarse los expedientes a su casa porque las 8 horas no les alcanza. Entonces tiene que trabajar todos los días, a veces sábados, domingos y feriados para poner al día su despacho. ¿Qué derecho tendría ese trabajador como cualquier otro? Pedir que le paguen horas extras, no?", argumentó Walde Jáuregui.



Agregó que se ha pedido que se reconozcan esas horas extras, pero hasta el momento no les han hecho caso.



Posteriormente, Vicente Walde Jáuregui trató de corregirse, pero ya había alzado su voz porque su sueldo de 'solo' 27 mil soles no le alcanza.