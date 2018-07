La designación de el congresista Vicente Zeballos como flamante ministro de Justicia ha sido duramente criticada, y no tanto por el escándalo de corrupción desatado tras la difusión de los audios de la vergüenza del CNM, si no por un tema más personal.



El Plenario Nacional de Partido Aprista acordó pedir a la gestión de Martín Vizcarra el cese inmediato de Vicente Zeballos como ministro de Justicia , por lo que considera como una 'ofensa a la mujer'.

Y es que, según información difundida por las redes sociales, Vicente Zeballos se negó a reconocer oficialmente a su hija durante 24 años, una joven llamada Joseline Zeballos Olivera. Tras la avalancha de críticas, la mujer, quien ahora tiene 30 años, se pronunció en su cuenta de Facebook.

"Se vienen cruzando por las redes sociales insistentes mensajes y twitter, sobre nuestra relación familiar, por parte de gente que no nos conoce, que no conoce nuestra historia familiar, y a los que no les interesamos para nada", comenzó escribiendo en Facebook la hija de Vicente Zeballos.

Asimismo, reconoció que 'hubieron desencuentros' con su padre Vicente Zeballos ocasionados por 'desorientaciones de personas en quienes confié'. "Es doloroso que ciertas personas intenten dañar una relación de cariño y respeto que mantengo con mi papá, sólo por intereses políticos", agregó Joseline Zeballos.

En ese sentido pidió a los críticos de redes sociales de Vicente Zeballos que no mezclen los problemas políticos con asuntos familiares. " Quiero a mi papá y no voy a permitir que malogren nuestro mutuo afecto. Yo ya no tengo a mi mamá, solo lo tengo a él, mi papá, dejen tranquilas nuestras vidas ", escribió Joseline Zeballos.

