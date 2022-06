Vitocho da la cara. Cinco veces congresista de la República, uno de los líderes históricos de Acción Popular, partido que ahora está en el ‘ojo de la tormenta’ por el nefasto accionar de los llamados ‘Niños’ en este Congreso. Era necesario conversar con Víctor Andrés García Belaunde.

TE VA A INTERESAR: DECLARAN INADMISIBLE LISTA DE PERÚ LIBRE A LA ALCALDIA DE LIMA

Vitocho, se ha revelado que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que depende del Gobierno, está saboteando las capturas de Juan Silva y Bruno Pacheco, ¿qué opinas?

Bueno, no me extraña, es una orden del Gobierno evidentemente.

Entonces, ¿crees que la Policía está siendo utilizada políticamente en este momento?

Lamentablemente la Policía son fuerzas adscritas al ministro del Interior, que es un personaje político.

¿Crees que el dinero que entregaba Zamir Villaverde a Juan Silva era para el presidente?

Yo estoy convencido de que sí.

Al propio presidente Castillo la Fiscalía lo acusa de liderar una organización criminal, ¿qué quiere decir esto?

Quiere decir que se han juntado para asaltar el poder.

¿Tu olfato político qué te dice que va a pasar en el corto plazo con el presidente?

Que va a acabar enjuiciado y fuera de la presidencia.

Excongresista de la República dialoga con Trome sobre la coyuntura política del país.

Has dicho que Castillo debería renunciar, pero es evidente que no lo va a hacer. Constitucionalmente, ¿cuál sería la salida?

Hay varias salidas, una de ellas es el adelanto de elecciones generales.

Justamente tu ‘amigo’ Sagasti planteó adelanto de elecciones, ¿estás de acuerdo?

Bueno, yo lo planteé a la semana siguiente que subió al poder el señor Vizcarra. Sagasti recoge tardíamente una propuesta que yo hice.

‘TOPOS’ Y CÓMPLICES

Está claro que en el Congreso hay muchos ‘topos’ y cómplices de este Gobierno, ¿cómo calificarías esta situación?

Vergonzosa.

También comentaste que los ‘Niños’ de Acción Popular deberían estar entre rejas, ¿te reafirmas?

Totalmente. Yo no sé si los seis porque hay matices y diferencias, pero dos de ellos estoy seguro de que sí.

¿Qué les habría dado el Gobierno a cambio de votos a estos ‘Niños’?

Negocios.

¿De qué tipo?

Bueno, negocios productivos en cuestiones de dinero, negocios que signifiquen ganancias.

¿Sigues pensando que este es el Congreso más malo que has visto?

Estoy convencido de eso. Cada día me convenzo más.

Excongresista también se ratifica que algunos de los 'Niños' de Acción Popular deberían estar presos. (Fotos; Allengino Quintana / @gec)

¿Por qué un partido como Acción Popular, que ha llegado dos veces a la presidencia y ha tenido líderes como Fernando Belaunde y Valentín Paniagua, está tan venido a menos?

Porque no hemos tenido dirigencias en los últimos cuatro años y el partido ha estado a la deriva.

YONHY LESCANO

Yonhy Lescano ha dicho que la derecha de Acción Popular quiere tomar el poder, ¿qué le responderías?

Que la identifique, que la identifique.

¿Qué piensas de Lescano?

Que no conoció a Belaunde.

Pero ¿cuál sería tu autocrítica al respecto?

No, yo las autocríticas las hago dentro del partido.

Sin embargo, vaya que existen, ¿no?

Por supuesto que sí.

¿Este Gobierno es peor de lo que imaginaste?

(Sonríe) No, no, simplemente he confirmado lo que ya pensaba.

Castillo mencionó hace poco que en el mensaje del 28 de julio habrá una sorpresa. ¿A qué crees que se refiere?

De repente la sorpresa de su renuncia, ojalá.

Mucha gente votó por Castillo para no elegir a la ‘mafia fujimorista’, incluso, los llamados ‘caviares’ aún lo defienden. ¿Qué opinión te merece?

Yo creo que no hay que votar en contra de nada, sino a favor de algo.





Víctor García Belaunde siente que hay encono contra Pedro Castillo en la calle. (Foto: Allengino Quintana / @gec)

La situación económica se pone cada vez más difícil para el pueblo peruano, en medio de una crisis internacional, ¿qué crees que va a pasar?

Se va a agudizar la crisis y van a multiplicarse los problemas.

¿Qué es lo que sostiene a Castillo en el poder?

Las estructuras democráticas a pesar de su debilidad.

GLADYS ECHAÍZ

El control de la presidencia del Congreso es clave. Ya se va Maricarmen Alva. ¿Por qué Gladys Echaíz te parece una buena alternativa?

Porque es una mujer madura que ha sido fiscal de la Nación con prestigio y sin ambiciones subalternas.

Para ti, ¿César Acuña es cómplice de Pedro Castillo?

No, es un poco duro el adjetivo.

¿Aliado?

(Silencio) Un aliado eventual.

¿Cómo percibes el sentir de la calle en este momento?

Cada día con más encono hacia el Gobierno.

Tú lees mucha historia del Perú, ahora con todo lo que estamos viendo, ¿cómo calificarías políticamente a Castillo?

Básico (sonríe). Muy básico.

¿Y dentro de todos los presidentes que has visto?

Yo creo que es el peor del Perú y el peor de América Latina.

¿Y de la historia?

De la historia republicana del Perú y de las repúblicas de América Latina es el personaje más básico, más elemental, más ignorante, más pobre de inteligencia y de cultura.

Muchas gracias, Vitocho.

Muchas gracias a ti.

MÁS INFORMACIÓN: