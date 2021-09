La cocina tiene talentos que con perseverancia y buen gusto unen naciones. Un gran ejemplo lo es Víctor Gutiérrez, quien radica desde hace muchos años en España y es el único peruano con dos estrellas Michelín (reconocimiento que otorga la más importante y antigua guía de mejores restaurantes y hoteles en el mundo).

Este fin de semana, Gutiérrez vino al Perú, y en una presentación en Lima para impulsar el programa ‘Maestros del Sabor’, deleitó a los comensales preparando ‘hamburguesas de alpaca con toques de papada ibérica’.

Víctor Gutiérrez talento galardonado en el mundo de la cocina. (Trome)

Víctor nació en Amazonas, creció en Pisco y una beca para estudiar Arquitectura lo llevó a los 17 años a la ex Unión Soviética. El trabajo para sobrevivir lejos de su familia hizo que descubra, al inicio sin proponérselo, su talento para la cocina.

“No pensé ser cocinero. Empecé en un momento de necesidad y fui descubriendo mi habilidad. También le dediqué tiempo y formación, porque en España me empapé de gastronomía en escuelas de cocina, serví en varios restaurantes y he ejercido varios oficios de la rama, eso me enseñó también a valorarla”, contó.

COCINA FUSIÓN

En el 2001, al abrir el restaurante que lleva su nombre, no tuvo que esperar mucho para recibir reconocimiento. “Empezando por los comensales fieles, después todo tipo de menciones de la crítica y guías gastronómicas, y en el 2004 llegó una de las más reconocidas, que se edita desde hace más de cien años: la de Michelín”, dijo.

Ese galardón, que no se otorga para siempre sino que se revalida cada año con evaluaciones de inspectores anónimos, él ha logrado mantenerlo ya casi 18 años.

Su restaurante no es de gastronomía peruana, Víctor Gutiérrez maneja un estilo de cocina fusión. “Con productos de donde vivo (Salamanca, España) y la inspiración de la cocina peruana, que es una de las mejores del mundo y con inmensa variedad de productos”, aseguró. Y en sus redes sociales se puede ver que lleva como lema: ‘alma española, corazón peruano’.

PARA COMER EN CASA

Además, tiene un nuevo emprendimiento por delivery o para recojo: Sudaka, comida callejera peruana. Así ofrece, por ejemplo: alitas a la brasa, arroz chaufa, pulpo anticuchero, cebiche de bonito, combo pollito sudaka, chilcano de maracuyá, makis de bonito acebichados. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*La segunda estrella Michelín es con la dirección del taller Arzuaga (cocina castellana de vanguardia).

*En Lima inauguró ‘Maestros del sabor’, programa que con cerveza Cusqueña impulsa el reconocimiento de la cocina peruana.

