Víctor Lozada: "Te conviertes en un best seller en Arequipa vendiendo 86 ejemplares" | ENTREVISTA

Por: Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)



Habla como mexicano, pero es peruano. ‘El sueño de cerbero’ (Surnumérica, 2019) es el primer libro de Víctor Lozada Andrade, ambientada en el Distrito Federal donde vivió varios años. El libro aborda una trama de asesinatos que son ordenados por un ente sobrenatural en una ciudad tan bella como violenta.



¿México es tan peligroso como describes en ‘El sueño de cerbero’?

A veces le hacen mucha mala fama a México con los crímenes, pero eso sucede más en la frontera de México con Estados Unidos. Sin embargo, cuando iba al norte del D.F. no veía nada. Indirectamente, se puede decir que viví la violencia en México, pues nunca la vi. En ese entonces tenía una enamorada y salió la noticia de los 50 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico. Ella se puso a llorar, a preguntarse: ¿por qué le sucede esto a mi país? Me pareció muy fuerte.



El personaje Diego me parece que es un álter ego porque es psicólogo como tú.

Para nada. Quería un personaje que podría tener cosas raras en la cabeza. Es calculador, maquiavélico. No se parece en nada a mí. Aunque todos los personajes tenemos algo de los escritores.



Estudiaste psicología en Georgetown, ¿te sirvió para conformar los personajes de ‘El sueño de cerbero’?

Por supuesto. Sin embargo, antes tuve la preocupación de ingresar a Georgetown por la presión de mi padre. Pero el ‘bichito’ de escribir siempre lo tuve desde pequeño.



Víctor Lozada me pintó el D.F. con este libro.

Quería que el D.F. sea un personaje. Quería que sea un animal vivo. Que necesita sacrificio, sangre, para que esté tranquilo. Es un monstruo. Multiplica Lima por diez: eso es el D.F., es todo el Perú. Cada parte del D.F. tiene una particularidad.



Entre líneas, extrañas y amas a México.

Sí. En octubre fui después de siete años. Fue nostálgico. Algunas personas en quienes me basé este libro como las vendedoras de tacos aún siguen allí.



'El sueño del cerbero', publicado por la editorial independiente Surnumérica. (Foto: Difusión) 'El sueño del cerbero', publicado por la editorial independiente Surnumérica. (Foto: Difusión)

¿Crees que todos tenemos un ‘cerbero’?

Todos. Es psicológico. Es parte de una historia que te causó mucho daño, pero tu cerebro-que es el ‘cerbero’- te dice que no lo pienses porque puede causarte el suicidio. Es un protector. Todos tenemos ‘cerberos’ dependiendo de qué estamos guardando. Por ejemplo, todos manejamos nuestras relaciones como la vivimos con nuestros padres. Si hubo algo que no te gustó en la convivencia con tus padres, inconscientemente, lo repites con tus parejas.



¿Por qué publicaste ‘El sueño de cerbero’ en Perú y no en México?

Lo escribí cuando estaba viviendo en España. Luego, estuve en Malasia y no tuve la oportunidad de buscar una editorial mexicana. Cuando regresé a Arequipa, pude tocar puertas en Perú.



¿Esperabas la acogida que tendría en Arequipa?

Es relativo. Te conviertes en un best seller en Arequipa vendiendo 86 ejemplares. Si superas los cien, ya eres Vargas Llosa. Está bien ser exitoso en Arequipa, pero es muy diferente a Lima o Latinoamérica.



¿En algún momento pretendes llegar a México con este libro?

Quisiera que se pregunten: ¿puede un extranjero escribir como un mexicano? Que lo lean sin conocer mi nacionalidad para saber hasta qué punto llegan. Es mi país adoptivo, lo quiero bastante.



¿Estás escribiendo algo nuevo?

Cuando regresé a Arequipa, quise conectarme con mi ciudad. He terminado un libro de relatos basado en leyendas e historias de Arequipa.