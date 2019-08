La Victoria: Embarazada y su amiga denuncian que sujetos las atacaron a balazos en plena calle

¡Para no creerlo! Una embarazada de cuatro meses y su amiga, una joven universitaria de 21 años, resultaron heridas de bala cuando, según denuncian, dos sujetos que estaban en una fiesta en su misma cuadra, las atacaron brutalmente. Todo ocurrió en La Victoria.

En declaraciones a ATV Noticias, Frensy Falcon contó que uno de los presuntos agresores, identificado como Giancarlo F. F., reaccionó violentamente cuando vio a su amiga, la universitaria Naomi Castañeda, conversando con un amigo al lado de la fiesta en la que él participaba.



"El joven Giancarlo está obsesionado con ella, le manda mensajes y ella no le contesta. Creo que fue su reacción al ver que ella conversaba con su amigo. Ahí ha sido el ataque" , contó la gestante de cuatro meses, que también resultó herida y acusó a un segundo sujeto de nombre 'Omar' de realizar los disparos contra la joven y su acompañante.

"El señor Omar es el que nos ataca primero con disparos hacia ella y hacia el joven que estaba a su lado. Yo al verla desesperada, lo único que he hecho es agarrar su casaca, jalarlo y gritarle para que no lo siga haciendo. Ahí ha venido Giancarlos y me ha tirado la cacha de la pistola en la cara", narró la víctima.

Según su testimonio, el sujeto la arrojó al piso, la arrastró y la pateó brutalmente a pesar de estar embarazada de cuatro meses, mientras el otro sujeto continuaba disparando. "Las rodillas las tengo lesionadas, me pegaba en la espalda, el cuello no puedo ni moverlo, lo único que hacía era cubrirme la barriga", denunció.



La gestante lamentó que ahora los supuestos agresores se 'quieran hacer pasar como víctimas' ya que el sujeto identificado como 'Omar', también resultó herido de bala. "Es indignante que ese hombre ahora esté como víctima. Él da su versión que vino alguien y los atacó. Si hubiera sido así, no tuviera todas las lesiones que tengo", aseguró.

Mientras que una bala le rozó en la nalga a la mujer embarazada, su amiga permanece internada en el Hospital Dos de Mayo luego de resultar impactada en la mano izquierda y en la pierna.