Acudieron a vacunarla. Doña Victoria García, peruana de 105 años que estaba preocupada porque no aparecía en la lista de vacunación de EsSalud y que contó a Trome su caso, pidiendo atención, ya logró recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Tal como contó su familia, ella camina, escucha y ve las noticias. Sabía que la vacunación empezó con entusiasmo con una peruana de 104 años, y se alegró, pero al no tener noticias de EsSalud para ella, con preocupación lo comentaba en su casa y a sus familiares que la llamaban.

Pasaban los días y en total dos semanas del proceso de vacunación y doña Victoria, que está muy lúcida y pertenece al PADOMI de EsSalud, se preguntaba apenada por qué a ella no la vacunaban. “Soy mayor que la señora de 104 años, ahora siguen vacunando incluso a los de 90 y 85 y a mi nada, no me llaman”, dijo también a Trome.

Victoria García tiene más de 100 años de edad, está lúcida, pero apenada porque aunque cada mes recibe atención de EsSalud, aún no la llaman para vacunarla contra el coronavirus. (Trome / José Rojas)

LA VACUNARON

Tras el pedido de ayuda para que le llegue la vacuna, ayer recibió la visita de personal capacitado de EsSalud para inmunizarla.

“Gracias por ayudarnos a que por fin la puedan vacunar, Trome. Nosotros la cuidamos muchísimo, ella está bien y queremos mantenerla así, sanita y contenta”, manifestó Mariela, sobrina de doña Victoria.

EsSalud acudió a vacunar a Doña Victoria, la peruana de más de 100 años que contó a Trome que no la llamaban ni aparecía en la lista para la vacuna contra Covid-19- (Trome)

También confirmó que del PADOMI cada mes llaman a su tía para su chequeo y receta para la presión.

“Pero nos extrañaba que de la vacuna no nos decían nada, no llamaban y no salió en ninguna de las listas de EsSalud. Podíamos llevarla al vacunatorio del Parque de las Leyendas, incluso estamos cerca, pero sin estar en la lista no vacunan. Finalmente, no ha sido necesario trasladarla, después de la publicación han venido a casa a vacunarla y también han vacunado a mi otra tía de 85 años”, contó Mariela.

ESSALUD YA ESTÁ VACUNANDO A MAYORES DE 85 AÑOS

EsSalud aprobó la lista con los nombres de los 9,308 adultos mayores de 85 años a más que recibirán la vacuna contra covid-19 en una tercera etapa de inmunizaciones. Esta ya se inició en diferentes puntos de Lima y Callao.

Los asegurados pueden visitar el enlace de EsSalud te Cuida e ingresar su número de DNI para conocer las fechas, horarios y los puntos de vacunación peatonal o vehicular, o si están comprendidos en la inmunización a domicilio.

Asimismo, EsSalud indicó que, en caso de tener dudas, llamar al 107 opción 0. Las citas son programadas con la intención de evitar las colas y largos tiempos de espera para los adultos mayores.

Uno de los más entusiasta vacunados es el señor José Luis Macedo, de 85 años y medio, “ni más ni menos”, dice. El llegó al vacunatorio del Centro de Adulto Mayor (CAM ) El Bosque para inmunizarse contra el coronavirus y con unos pasitos de baile demostró lo bien que se siente y contagió su alegría.

#VacunarseEsSalud | Él es José Luis Macedo, tiene 85 años y medio, "ni más ni menos", nos dice. Llegó a inmunizarse contra la #COVID19 al #vacunatorio #CAM El Bosque y a contagiarnos a todos con su desbordante alegría. pic.twitter.com/ws5zb44Z7h — EsSalud (@EsSaludPeru) March 21, 2021

TODOS LOS ADULTOS MAYORES SERÁN VACUNADOS

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, refirió que, de acuerdo con el padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el país hay 4 millones 150,000 adultos mayores, población que sería inmunizada contra el covid-19 dentro de dos o tres meses.