Jorge Muñoz se pronuncia tras propuesta de Forsyth para convertir en Parque El Migrante en enorme mercado

¿Nuevos proyectos en La Victoria ? Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, indicó este miércoles que estudiará la propuesta de George Forsyth para construir un mercado debajo del Parque El Migrante, en el que podrían reubicar a más comerciantes informales recientemente desalojados.

Muñoz aseguró que ya dialogó con su homólogo de La Victoria sobre la iniciativa. Sin embargo, aclaró que saluda la propuesta mientras contemple la construcción subterránea, pues señaló que no se puede perder “un pulmón” en la zona.

“Es una propuesta que se ha hecho pero lo que nosotros no podemos hacer es que perdamos un pulmón en esta zona. Entiendo que la propuesta hecha por el alcalde [George] Forsyth es que se use la parte del subsuelo, si eso es así puede ser una medida interesante que habría buscar de promoverla porque no perderíamos lo que es el parque y se utilizaría la parte del subsuelo como un mercado moderno y eso es importante para ordenar esta zona”, señaló.

“El parque es un pulmón. Lo que no podemos hacer nosotros es obviar esa naturaleza. No podemos dejar de tener un parque en esa zona. La propuesta es buscar un mercado subterráneo, suena bastante bien y hay que hacer la evaluación del caso”, insistió Muñoz Wells.

Jorge Muñoz sobre mercado debajo del Parque El Migrante: Propuesta “suena bastante bien” y hay que evaluarla (Video: América Noticias)

- Avenida Aviación -

Respecto a la restricción del acceso a un tramo de la avenida Aviación comprendido entre las avenidas Miguel Grau y México ( La Victoria), Jorge Muñoz, dijo que se prevé que la medida sea ejecutada hasta mañana, jueves 20 de junio.

Indicó que en caso haya un cambio, la comuna metropolitana dará explicaciones del caso. La medida se impuso para agilizar el reordenamiento de la vía tras el desalojo de aproximadamente 5 mil vendedores ambulantes.

“Yo quisiera que esto esté a disponibilidad de la gente lo más rápidamente posible pero por una razón que puede ser el clima que no nos está ayudando para desarrollar las obras tan rápido como queremos, debemos explicarlo [cambio en la medida]. El compromiso es que esto debe estar abierto el día de mañana”, dijo.



Según la Municipalidad de Lima, durante el primer día de inspecciones fueron atendidos 321 comercios, de los cuales 141 no abrieron sus puertas al equipo de agentes municipales y 51 fueron clausurados (90% de estos por carecer del certificado de Defensa Civil).

Del mismo modo, la comuna realizó en esta primera fecha el empadronamiento de 12,619 personas que son propietarios, comerciantes, vecinos y trabajadores de la zona, quienes podrán acceder por las intersecciones de la avenida Aviación con las avenidas Miguel Grau, 28 de Julio y el jirón Eduardo San Cristóbal.

Asimismo, se inició de manera inmediata la limpieza y mantenimiento de esta vía metropolitana. En el primer día de labores se han recogido 280 toneladas de basura acumulada en el lugar.