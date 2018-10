La Victoria: Joven lo rechazó y en venganza intentó quemar viva a su madre arrojándole bomba molotov

¡Terrible! Un desequilibrado sujeto le lanzó una bomba molotov a una mujer, quien estaba trabajando en un puesto ambulante de La Victoria la noche del último jueves. Por suerte, la víctima logró esquivar el explosivo y se salvó de ser quemada viva en plena calle.

Las cámaras de seguridad de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, captaron el preciso instante en el que el sujeto intentó quemar viva a la mujer. “Si no lo esquivaba, me llegaba a todo el cuerpo y me quemaba”, contó la madre de familia.

Según denunció la víctima, conoce a su agresor y lo identificó como Walter Luis Huamán Crisóstomo, un sujeto que está obsesionado con una de sus hijas, quien se negó a mantener una relación sentimental con él. Al parecer, esto desató su venganza.

“Él se obsesionó con mi hermana, al ver que ella no venía a trabajar acá, dijo ‘voy a botar a toda la familia’”, reveló una de las hijas de la vendedora ambulante de La Victoria.

Desde entonces, aseguró, toda su familia ha sido víctima de constantes acosos y agresiones. “Viene cada 5 días o una semana. Lanzó a mi mamá agua caliente, a mi hermano pequeño también lo agredió. Luego, ha venido con 3 personas con un bate y nos han correteado”, agregó la hermana de la joven que rechazó al sujeto.

Sin embargo, lo más indignante del caso es que pese a que han denunciado el hecho hasta en seis oportunidades en la comisaría de Apolo, en La Victoria, no han recibido ayuda, según narró la familia de la agraviada.