La Victoria: Menor atropellado por bus murió y sus padres decidieron donar sus órganos [VIDEO]

Exigen justicia. Michael, el menor que fue atropellado por un bus de la empresa Chama en La Victoria, y resultó con muerte cerebral, falleció este viernes.



El menor fue impactado por el bus que conducía Luis Paco Checa Cruz, de 65 años, cuando se desplazaba por la avenida Manco Cápac en bicicleta.



Brian Casas, hermano del menor, contó que su mamá se encuentra muy afectada por lo ocurrido.



" Mi mamá está destrozada, no quiere comer, no quiere saber nada, está ida, estamos buscando justicia pero todo sigue igual", dijo a las cámaras de América Noticias.



Según la familia, el conductor del bus habría querido cambiar la versión de los hechos para evadir la justicia, pero algunos testigos que presenciaron el accidente contaron lo que realmente sucedió con Michael cuando se desplazaba en su bicicleta.



Alfonso Baza, padre de Michael, contó que su hijo iba acompañado de un amigo. "Se fue con un amiguito que estuvo con él en la bicicleta. El chiquito ha saltado antes y él da su versión de que el Chama atropelló a mi hijo. El niño ha visto, fue a dar su manifestación pero no le tomaron importancia", explicó.



La familia del menor expresó su indignación por el trabajo de la policía, quienes un día después de lo ocurrido acudieron a verificar el estado del menor, quien fue auxiliado por los bomberos luego de ser atropellado.



Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Luis Paco Checa Cruz, conductor del bus, tiene más de 34 mil soles en papeletas en los últimos dos años.



Pese al testimonio de los testigos, la policía dejó libre a Checa Cruz. La familia del menor exige justicia y pide que le caiga todo el peso de la ley.



En tanto, en un acto de nobleza y a pesar del dolor, los padres de Michael decidieron donar sus órganos.