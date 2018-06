La Victoria: Mujer mata a su pareja a cuchillazos tras recibir brutal golpiza [FOTOS]

Luego de ser atacada a puñetes y patadas, en medio de una borrachera y arranque de celos, Norma Lucía Matta Peña (53) mató a cuchilladas a su pareja, Miguel Ángel de Acosta Leturia (52) , en La Victoria .



La mujer contó que tomó licor con su conviviente desde el sábado, al mediodía, con motivo del partido de fútbol Perú-Suecia , en el jirón Renovación 953 interior 23, donde viven. La mañana siguiente continuaron bebiendo hasta que el hijo de ella llegó a la casa y prepararon cebiche. Luego apareció un vecino llamado Ángel, pero se retiró porque Miguel Ángel celaba a su pareja con él.

VENA FEMORAL

De pronto la pareja empezó a discutir y el marido la agarró a golpes, según el relato de la mujer. Agregó que ella cogió un cuchillo de cocina y le infirió dos heridas punzocortantes en la pierna derecha, una de las cuales le causó la muerte porque llegó a la vena femoral.



Norma Matta fue atrapada y golpeada por los vecinos, pero efectivos del Escuadrón de Emergencia Centro la trasladaron a la Dirincri. “Me pegó y le dije ‘Siempre me pegas y nunca te he respondido. ¡No me vas a pegar nunca más!’. Luego lo ataqué. No tenía intención de matarlo”, aseguró la mujer.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.