La Victoria: padre de familia fue atacado brutalmente por un grupo de personas | VIDEO

Unas cámaras de seguridad captaron el momento en que un padre de familia es atacado brutalmente por tres sujetos cuando recogía a su hija en la unidad vecinal Matute, en el distrito de La Victoria.

El agraviado, identificado como Andy Flores, contó al noticiero de Latina que el suceso se produjo el Día de la Madre, cuando se encontraba estacionando su auto. Un sujeto se le acerca y le increpa de forma grosera, porque supuestamente no estaba colocando su vehículo de forma correcta.

Sin embargo, las cosas se ponen más tensas y termina siendo agredido, en total, por tres hombres.

Una señora intenta intervenir en la pelea para defender al agredido, pero los sujetos la jalonean.

“Estaba yendo a ir a ver a mi hija y a mi suegra para pasar un momento bonito en familia, venía de trabajar, de visitar a mi madre. El sujeto, imagino, estuvo ebrio, pero no por eso te van a golpear, no es justo que desconocidos que no pueden controlar su ira se desquiten con alguien que no tiene nada que ver”, comentó Andy Flores.

Agregó que cuando llegaron los policías, estos le pidieron entrar al patrullero y cuando el agraviado quiso recoger su celular para llamar a su abogado y a sus familiares, los agentes se lo impidieron. Incluso -según su testimonio- le increparon que estaría ebrio.

Andy Flores afirmó que los vecinos le pasaron una grabación de la agresión que sufrió y le ayudaron a identificar a los agresores.

El agredido interpuso la denuncia correspondiente en la comisaría del sector.