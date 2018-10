La Victoria: La reacción del sujeto que atacó a madre con bomba molotov tras ser recriminado por la Policía

¡No pudo ocultar su miedo! Walter Luis Huamán Crisostomo, sujeto que atacó con una bomba molotov a una madre de familia y vendedora ambulante en La Victoria, se mostró totalmente desencajado tras enfrentarse a la Policía.

La noche del último jueves, las cámaras de seguridad de la av. Aviación en La Victoria, captaron cómo Walter Luis Huamán Crisostomo llegó hasta el lugar donde su víctima, una madre de familia, vendía panes como ambulante.

Sin dar aviso de su ataque, el sujeto le arrojó una botella de vidrio improvisada como bomba molotov. Por suerte, la mujer se salvó por su rápida reacción, aunque por poco y termina consumida por las llamas.

Sujeto intentó quemar viva a mujer con bomba molotv. Video: América Noticias

Tras el ataque, Walter Luis Huamán Crisostomo logró escapar de la escena, aunque pronto la policía pudo dar con su paradero. Luego de vigilar la casa de su padre, los efectivos recibieron información sobre la ubicación del sujeto.

Finalmente lograron ubicarlo en el cruce de las avenidas Isabel La Católica y Aviación en La Victoria, donde trabajaba como mototaxista. Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto intentó escapar, aunque fue intervenido rápidamente.

Una vez en la Comisaría de La Victoria, Walter Luis Huamán Crisostomo tuvo que enfrentarse a las autoridades por su delito. Antes de las diligencias del caso, Gastón Rodríguez, Jefe de la Región Policial Lima, le lanzó un duro mensaje.

"La mujer peruana no puede sufrir ese tipo de agresiones. Todos nosotros provenimos de una mujer, así que eso no lo debes de hacer, no se pueden cometer ese tipo de situaciones. Ahora te vas a enfrentar a la ley", dijo Gastón Rodríguez.

Mientras escuchaba sus palabras, Walter Luis Huamán Crisostomo lucía nervioso y desencajado. Y es que ahora tendrá que pagar el violento caso que agresión que protagonizó la noche del último jueves.

Sujeto que arrojó bomba molotov a madre se enfrenta a la justicia

Cabe indicar que según la víctima, Walter Luis Huamán Crisostomo empezó a agredir a su familia luego de que una de sus hijas se negara a iniciar una relación con él. Sin embargo, el sujeto asegura que con quien tiene problemas es con otro hijo de la mujer.