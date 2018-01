La Victoria: travestis simulaban vender caramelos para robar celulares

Simulando ser vendedores de caramelos, dos travestis, conocidos como ‘Las Bebitas’, se acercaban a sus víctimas a quienes sustraían sus celulares, en La Victoria. Ambos fueron detenidos tras perpetrar una de sus fechorías.



Anthony Gutiérrez Canon (23), ‘Toñita’, y Giancarlos Quispe Ormaeche (20), ‘La Giani’, fueron filmados por los agentes del grupo ‘Terna’ del Escuadrón Verde cuando asaltaban en la avenida Grau.



Su última víctima fue un joven de 21 años, a quien despojaron de su teléfono. Ambos intentaron escapar, pero fueron neutralizados por la policía.



COLABORACIÓN

“Se me acercó uno de ellos y me pidió una colaboración para comer. Se me pegó y veo que mi celular, guardado en el bolsillo de mi pantalón, estaba debajo de su bolsa de caramelos”, contó el agraviado. Los intervenidos admitieron su delito.