Algunas personas creen que llevar una vida saludable es sinónimo de sacrificios y restricciones; lo cual, no es cierto. Sólo se necesita una actitud positiva y muchas ganas de sentirte sano. Sabemos que llevar una vida saludable previene enfermedades como el sobrepeso o la obesidad.



A nivel nacional, el 35,5% de la población de 15 años a más padece de sobrepeso. Este problema de salud está presente en el 35,8% de mujeres y el 35,2% de hombres. Por región natural, el porcentaje de personas de este grupo de edad con sobrepeso es mayor en la Costa 38,9%, sigue la Selva 32,2% y la Sierra 31,6%, según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI).



Muchos jóvenes de ahora tras la clasificación de Perú al Mundial están muy interesados en el deporte, sobre todo en el fútbol, el cual es un deporte que ayuda a nuestro cuerpo a estar en constante movimiento, generando la quema de muchas calorías y la generación de masa muscular.



Cuando juegas fútbol y eres realmente apasionado, terminas practicándolo con regularidad, incluso sin mucho esfuerzo. Por esta razón, el hábito de jugar al fútbol es bueno para la salud.



Por ejemplo, durante un partido realizas movimientos como patear, saltar, correr y todos ellos ayudan a mejorar el tono muscular de tu cuerpo. Lo que permite a mantener un peso saludable que reduce el riesgo de diabetes e hipertensión, y combate la obesidad y colesterol.



Asimismo, practicar este deporte va de la mano con una buena nutrición; para tener la energía necesaria debemos consumir alimentos ricos en proteínas como el pollo, pescado, carne y productos lácteos. Además, una buena hidratación te ayudará a que tu cuerpo le dé un respiro. No debes de olvidar de escoger de forma cuidadosa y consciente los alimentos que consumes: todo lo que ingerimos influye en nuestro cuerpo, impactando de forma negativa o positiva. ¡Tú eliges! ¿Qué prefieres?



En Avansys, creemos que la iniciativa de jugar un partido es un gran comienzo para combatir contra cualquier enfermedad. Tal vez estabas en fuera de lugar hasta que leíste este artículo, así que va muy bien que lo pongas en práctica y reemplaces la gaseosa u otras bebidas por vasos de agua y disminuyas la ingesta de grasas y carbohidratos. Así, no te estarás metiendo un autogol que tendrá resultados muy negativos para tu salud.



Sigue estos 4 consejos para el pelotero que te ofrece Avansys, ¡y que ruede el balón!

