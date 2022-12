Mónica Galliani, se presentó en ‘Amor y fuego’ en junio del año 2021, durante la segunda vuelta. En aquella oportunidad, la vidente se presentó con Mosul y hablaron acerca del ganador de las elecciones.

Mientras, Mossul indicó que Keiko Fujimori salía elegida como presidenta, Galliana expresó que Pedro Castillo sería el nuevo mandatario. Sin embargo, vaticinó que el país pasaría por diversos problemas socioeconómicos.

“A mí me sale el golpe de Estado. A mí me sale tiempos, un año u medio de batallas, de marcha, un año y medio de cortes de luz, de agua, protestas. Todo esto me sale en el tiempo de un año y medio”, indicó segura Galliani.

Vidente predijo caída de Castillo

Vidente predijo caída de Castillo en el año 2021: “Me sale golpe de Estado, tiempos de batallas, protestas”. Video: Willax

Soralla de los Ángeles predijo situación de Castillo en octubre de 2022

Soralla de los Ángeles, vidente exclusiva de Trome, predijo la actual situación del expresidente Pedro Castillo, quien esta tarde tomó la decisión de cerrar el Congreso de la República pero poco después fue vacado por el propio Parlamento.

“Ustedes no se imaginan lo que yo estoy viendo en mis cartas, hay algo que va salir, ya falta poco, yo diría que semanas. El arcano de la muerte, sale el fin y también cárcel porque acá sale un proceso judicial. Entonces sí que nuestro presidente Pedro Castillo está en serias complicaciones, se le viene la noche”, indicó la vidente el 14 de octubre pasado.

“Ustedes no se imaginan lo que yo estoy viendo en mis cartas, hay algo que va salir, ya falta poco, yo diría que semanas.El arcano de la muerte, sale el fin y también cárcel porque acá sale un proceso judicial. Entonces sí que nuestro presidente Pedro Castillo está en serias complicaciones, se le viene la noche“, indicó la vidente el 14 de octubre pasado.

TE PUEDE INTERESAR: