Un hombre de 25 años, identificado como Jordy Alvarado Dávila, fue detenido por la Policía tras ser acusado de matar a su hermana usando un utensilio de cocina. El fratricidio ocurrió en el tercer piso de una vivienda situada en la Asociación de Viviendas Santa Rosita, en Ate Vitarte.

Deifilia Alvarado, otra hermana de la víctima y quien fue testigo del hecho, relató que su hermano Jordy Alvarado Dávila realizó el ataque porque no le guardaron comida.

“[Él] agarró un trinche grande que se usa para mover tallarines. Yo vi que la atacó [a su otra hermana] y luego se llevó eso [el utensilio] y se fue”, contó.

“A mí también me dijo ‘tú, eres mala. Tú nomás comes. No me has llevado ningún plato de comida’. Nosotras estábamos tranquilas [antes del ataque] hasta que apareció mi hermano”, dijo Deifilia.

En tanto, la víctima identificada como Deysi Alvarado de 32 años fue llevada al hospital de Ate de Essalud, pero en el lugar los médicos certificaron su muerte.

Los familiares de Jordy contaron que él es consumidor de drogas y que estuvo internado en un centro de rehabilitación durante seis meses, pero que fue retirado del establecimiento porque no podían continuar con los pagos mensuales.

Jordy Alvarado, tras perpetrar el ataque, acudió a la casa de su padre donde luego de unas horas fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Ate. El fratricida fue puesto a disposición de la fiscalía de turno.