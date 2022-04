Sebastián Palacín, el hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, quien se hizo viral por publicar un video de TikTok donde se le escucha narrar el abuso sexual que cometió con un amigo contra dos jovencitas en presunto estado de ebriedad, se pronunció luego que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público anunciaran acciones en su contra.

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real. Todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando”, dijo Palacín en sus redes sociales.

Asimismo indicó que su objetivo fue medir las reacciones de las audiencias en redes sociales, número de compartidos y ‘likes’. “Pero todo ha acabado en un problema serio, pido mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos, todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales ”, acotó.

DENUNCIA SI ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Si eres testigo o víctima de violencia contra la mujer y el grupo familiar el Ministerio de la Mujer y Publaciones Vulnerables tiene a disposición de la ciudadanía la Línea 100 a nivel nacional. Este servicio cuenta con un equipo especializado para atender temas de violencia familiar y/o sexual, los mismos que son derivados a los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Por otro lado, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la ciudadanía la Central Única de Denuncias 1818, para reportar en las dependencias policiales. Ubica aquí la comisaría más cercana a tu casa.

Sebastián Palacin responde a video.. dice que es un experimento social pic.twitter.com/FDIOuMYKwk — Paola Pejoves (@Paola310) April 26, 2022

TE PUEDE INTERESAR

El Bombardero: “Aldo Miyashiro se equivocó, sí. Como yo, como tú y como todos”

¿Cómo ser un controlador aéreo?: Qué se estudia, cuánto se gana y cuáles son los requisitos

Sociedad Peruana de Síndrome de Down sobre Hablando Hue...: “Ese tipo de burlas hacen más daño que un golpe”