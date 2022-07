Una peculiar ‘boda’ se realizó en Villa El Salvador, donde un chef emprendedor decidió ‘casarse’ con su cocina , en símbolo de su ‘compromiso’ con ella. “Dirán que es una locura, pero es una de esas locuras bonitas. Me he comprometido con lo que más amo hacer: cocinar”, afirmó.

Trome conversó con el chef Alex Melo (48), protagonista de este acto simbólico que planificó desde hace buen tiempo.

“ Soy soltero, no tengo hijos y creo que tampoco he tenido suerte en el amor; pero soy feliz y ‘me casé' con este sueño que tenía y que me ha dado tantas satisfacciones como conocer más amigos, desarrollarme profesionalmente, viajar a Uruguay, Ecuador y España (por concursos, talleres y eventos gastronómicos) y salir adelante, con mi pasión y emprendimiento, día a día”, nos dijo Melo.

Contó con un organizador de eventos, Néstor Monroy, quien le ayudó a preparar su especial celebración como una boda simbólica.

Chef emprendedor ‘se casó’ con su cocina. En acto simbólico selló su ‘compromiso’ con ella, dice que es feliz con su profesión y sale adelante con su emprendimiento. (Entrevista: Isabel Medina / Trome).

Testigos, padrinos, limosina

“ Tuve testigos, padrinos, aros de boda, firmé un acta, mis invitados vinieron vestidos de gala, incluso llegaron chefs del extranjero. Conté con limosina, dos tortas, bocaditos, show con DJ y fiesta con hora loca con Bob esponja, que me gusta porque es alegre y optimista. Las bodas son carísimas, pero mis amigos me han ayudado con todo esto y a que esto salga lo mejor posible”, comentó a Trome.

Añadió que tiene amigos casados, otros se divorciaron y “yo vivo 30 años enamorado de mi cocina ”.

Barcos cebicheros

Álex es el mayor de tres hermanos y vive cerca del terminal pesquero de en Villa El Salvador. “Desde niño, comí rico. En casa no faltaba el pejerrey frito, la huevera crocante, el sudado, la parihuela, el cebiche, el escabeche de bonito (…) Mis padres me enseñaron a cocinar y luego lo estudié como profesional”.

Es emprendedor y tiene su restaurante ‘Costa del Mar’ en Villa El Salvador, donde presenta barcos cebicheros para 2. 4 y 8 personas, y con su nuevo emprendimiento ahora serán hasta para 12 personas.

“Son japoneses, especialmente hechos para comida, como vajilla. Así llega a la mesa el arroz con mariscos, cebiches, causa con langostinos crocantes al panko, leches de tigre, chicharrón de pota y todo lo mejor del mar”, aseguró el chef.

Sepa que:

Hace unos días inauguró oficialmente su segundo restaurante en el mismo distrito.

Prepara comida marina y planea ofrecer cocina gourmet, con langosta y de estilo molecular.

Da empleo a unas 25 personas (entre cocineros, ayudantes barman, anfitrionas).

El artista Pascual Mimbela le pintó murales de delfines, tortugas y lobos de mar, y de Bob Esponja, “personaje que me gusta porque es alegre y optimista”, reiteró Álex Melo.

