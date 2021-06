La Policía investiga el caso de una joven comerciante y madre de familia que fue encontrada muerta en el interior de su vivienda, ubicada en Villa El Salvador . Los padres de la víctima denunciaron que le habían robado los 40 mil soles que ellos guardaban en su ropero.

PUEDES LEER: Ladrones ingresaron a constructora y se robaron equipos valorizados en 80 mil soles en Villa el Salvador

El cuerpo de Sonia Sangay López (35) fue encontrado por sus progenitores la mañana de ayer, tras retornar de un viaje a Cajamarca acompañados de su nieta de 4 años.

“El cuerpo estaba sobre la cama y tenía una chalina alrededor de su cuello”, dijo aún consternado su padre Guillermo Sangay.

La última vez que tuvieron contacto con Milagros fue la mañana del sábado. Luego, al no saber nada de su hija, llamaron a los comerciantes del mercado donde vendía jugos, pero estos les dijeron que no había ido a trabajar. “La llamamos varias veces, pero no respondía, luego el celular estaba apagado y horas después volvía a timbrar, pero de mi hija no sabíamos nada”, resaltó el hombre.

Una joven odontóloga fue encontrada muerta en su casa de Villa El Salvador, donde se halló una carta de despedida. Sus padres no creen que se haya quitado la vida pues del lugar desaparecieron 40 000 soles que tenía como ahorros y una laptop. (Fuente. América TV)

NO FORZARON PUERTA

La Policía llegó a la vivienda ubicada en la urbanización Pachacámac y vieron que la puerta no había sido violentada.

Pero los padres de la víctima dijeron que les habían robado. “Nosotros teníamos guardados 40 mil soles, era el dinero de mi hija mayor y ya no está. También se han llevado una laptop”, dijeron.

Los detectives hallaron una carta que la joven habría escrito, aunque la familia duda de que se haya suicidado y, más bien, piensan que la mataron.