Una tragedia como la que ocurrió ayer en Villa El Salvador le rompe el corazón a cualquiera. Llanto y dolor causó la cadena de explosiones e incendios provocada por una fuga de gas en un camión cisterna. El triste saldo fue de cuatro fallecidos, un desaparecido y 47 heridos graves, entre ellos 10 niños. Además, hubo unas 100 personas afectadas y 20 viviendas destrozadas.

“VI UNA BOLA DE FUEGO EN MI VENTANA”

“Mi esposo acababa de llegar de trabajar como mototaxista. Cerré la puerta y a los cinco minutos veo por mi ventana una bola de fuego”. Así, aún presa del susto, Lita Noriega relató y calificó de un milagro haber sobrevivido.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que Luis Guzmán Palomino (72), a bordo de la unidad de placa A2X-847, transita por la avenida Villa del Mar, pero al cruzar la Pastor Sevilla bajó la velocidad, pues la pista estaba en mal estado.

Cuando la cisterna pasó, una de las tapas de la válvula se habría dañado, lo que ocasionó la fuga. En un video se observa que el gas sale por debajo y por arriba. Según los testigos, el chofer bajó y gritó para que todos se alejen.

Unas mil personas que viven en once manzanas del sector 6, grupo 2, cerraron las llaves del suministro de gas Calidda y salieron corriendo de sus casas. Algunas en pijama intentaron refugiarse en un parque mientras el gas, como si fuera niebla, empezó a cubrir toda la zona. “Se expandió y al encontrar un punto de ignición (combustión), como puede ser cualquier tipo de chispa, iba a reaccionar”, dijo el brigadier de los bomberos Jorge Herrera.

ROPAS ACHICHARRADAS

Y así sucedió. En la avenida Villa del Mar, a tres cuadras del accidente, la nube de gas llegó a la camioneta APS-746. “En este carro había varias personas. Una señora le decía ‘no pases’, pero el chofer avanzó”, relató otro testigo.

El gas se transformó en una cadena de fuego que agarró el mismo camino que había recorrido el camión. Un transeúnte murió calcinado.

Los ocupantes del carro terminaron desnudos, pues sus ropas se achicharraron. Una niña de 11 años murió camino al hospital. Restos de piel fueron hallados en un radio de 500 metros. Más de 50 bomberos controlaron la emergencia en cuatro horas.

Además del chofer Guzmán, también se intervino al jefe de planta de la empresa Trangas LGE I.R.L., que en la noche fue clausurada. Se supo que el 2018 esta cisterna protagonizó otra fuga de gas en la Panamericana Sur.

El mototaxista José Arriola Huapaya (40) hizo lo que quizás muy pocos hubieran hecho en su lugar: ser valiente y solidario. Al ver a una niña y a su padre gravemente heridos por el fuego y con sus ropas calcinadas, los subió rápidamente a su vehículo y los trasladó al hospital de Emergencias.

“Les hablaba para que no se desvanecieran. ‘¡Despierta! ¡Ten fuerza!’, les decía. La niña me respondió tres veces. Incluso, en el traslado choqué con un carro y tuve que correr. No me importó eso porque sé que hacía una obra de bien”, contó.

Lastimosamente, la niña, de iniciales T.P.T., perdió la vida.

LISTA DE HERIDOS POR INCENDIO EN VILLA EL SALVADOR

Selene Marín (22)

Víctor Ambrosio (30)

Geiner Constantino (26)

Rosalía Espíritu (52)

José Manuel (39), de Venezuela

André Asto (28)

Jordy Sánchez (23)

Yenny Gomero (28)

Manuel Huamán (45)

Rola Gálvez (49)

Elizabet García (23)

Jordan Sánchez (21)

Janeth Segovia (40)

Jhon Valladolid (20)

Joaquín Ambrorio (27)

Yovana Bustamante (38)

Henry Mesa (34)

Nisso Meza (38)

Carolain Rivero (20)

Grimaldo Flores (37)

María Ambrosio (42)

Isidora Mesa (61)

Geraldine Riveros (18)

Julia Romero (65)

María del Mar (59)

Jackeline Rojas (21)

José Asto (58)

