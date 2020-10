EN APRIETOS. El alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, es criticado por su desempeñó desde que ejerció funciones en 2018. En octubre de este año, organizaciones vecinales, asociaciones de mototaxistas y comerciantes han realizado hasta cuatro plantones en la municipalidad del distrito.

En entrevista con este diario, Germán Ruiz, vocero y representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Villa El Salvador, indicó que “la población tiene un rechazo a la gestión porque hay una ineficiencia administrativa, hay miedo al diálogo, no quiere atender a los vecinos”, precisa.

“Los mototaxistas reclaman un diálogo para poder trabajar respetando las normas, no hay voluntad de diálogo, los comerciantes también quieren dialogar, los vecinos del asentamiento humano de Lomo Corvina reclaman por la duplicidad de códigos que ellos tienen, piden una renovación de sus constancias de posesión para que puedan hacer sus trámites para servicios básicos, viven en precariedad y pobreza”, agrega.

Para el ex regidor Genaro Soto las demandas contra Kevin Iñigo no son de ahora. Soto explica que Iñigo pertenece a una familia que concentra el poder en el distrito. Iñigo es hermano del ex alcalde Guido Iñigo, quien ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por enriquecimiento ilícito y corrupción.

“Si observamos el monopolio de las contrataciones de las obras en los últimos 9 años, veremos que, lejos de acabarse, este poder ilegal ha crecido en Lima Sur. Sus empresas se han capitalizado y se extienden por otros distritos de Lima. Sostengo que estamos ante una sistema de corrupción sistemática, cuyos brazos alcanzan otras instituciones del Estado que les garantiza impunidad”, menciona Genaro Soto en su blog Democracia local y Buen Gobierno.