Un poco triste y cabizbajo pero rodeado de mucho amor. Así se le vio a Lester, el perrito mestizo que fue salvado por su valiente dueño, un niño de tan solo 13 años que no dudó ni un segundo en regresar al lugar de la fuga de gas en Villa El Salvador para rescatar a su mejor amigo. Sin embargo, el no corrió la misma suerte que el can.

Según consignó la página de Facebook Asppa Perú-Oficial, un grupo de voluntarios de la asociación llegó hasta el lugar de la tragedia el pasado viernes 31 de enero para llevar donaciones para los animalitos afectados por la deflagración.

Preocupados por Lester, de quien se sabía que sufrió quemaduras leves, lo buscaron casa por casa para saber de su estado. “Lester es considerado como parte de la familia. Él está muy bien de salud, un poco cabizbajo pero rodeado de mucho amor”, dice el post.

“Justo llegamos en el velorio del pequeño Jean y pudimos observar que Lester junto con toda la familia vestían un polo blanco con la foto del niño héroe. Fue muy emotivo el reencuentro, sobre todo conversar y confirmar que lo aman y lo cuidarán como un integrante más de la familia”, agrega la publicación.

MURIÓ EL NIÑO HÉROE

El pasado jueves 23 de enero una tragedia se llevó la vida de 21 personas en Villa El Salvador. Un camión cisterna que transportaba GLP sufrió una fuga y posterior deflagración, que terminó prendiendo fuego a varias cuadras de la zona aledaña al cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar.

Jean, un pequeño de 13 años que ya había salido de la zona de peligro, no dudó ni un segundo y volvió para rescatar a Lester, su perrito. Aunque la mascota pudo escapar gracias a su héroe, el adolescente fue alcanzado por las llamas.

El menor quedó con el 70% de su cuerpo quemado, por lo que estuvo varios días en el hospital Almenara. Finalmente perdió la vida hace unos días, para desconsuelo de su familia y de Lester.

Murió el niño héroe que salvó a su perrito de incendio en VES | ATV | TROME

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIONES EN VES

ASPPA anunció que el próximo domingo 9 de febrero un equipo de médicos de la Posta Veterinaria Oasis, en colaboración con el Dr. Francisco Bryce, realizarán una campaña de esterilización para los animales de la zona afectada por la tragedia. Serán 25 procedimientos gratuitos para los animalitos que fueron empadronados. Asimismo, repartirán alimento donado.