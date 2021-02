TERRIBLE. Un camión cisterna se estrelló contra dos viviendas en el AA.HH. Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. El accidente ocurrido la tarde del jueves provocó la muerte de una niña de 5 años, y además tres mujeres resultaron heridas.

El noticiero América Noticias informó que el vehículo de carga pesada impactó contra los inmuebles cuando sus habitantes se encontraban en pleno almuerzo. El conductor de la unidad fue identificado como Ronald Cóndor Dávila, de 30 años.

Graciela Pérez, tía de la menor de edad fallecida, responsabilizó al chofer por presuntamente haber dejado mal estacionado el camión y provocar el accidente. Informó que una vecina resultó gravemente herida.

“Habrá tenido una negligencia. No habrá puesto freno seguro y el camión se vino de frente hacia la casa ocasionando la muerte de mi sobrina. Mi hermana y mi otra sobrina también se golpearon, tienen moretones. Mi vecina está en el hospital María Auxiliadora y está bien mal”, contó.

El chofer fue trasladado hasta la comisaría de Nueva Esperanza en calidad de detenido y pasó a disposición de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Sur de la Policía Nacional.

La tía de la niña, además, pidió justicia para que el conductor sea sancionado como corresponde. “El chofer no tiene arrepentimiento ni nada. Dijo ‘ya está hecho’, ‘yo tengo conocido a policías no va a pasar nada’. Nosotros no queremos que esto quede así”, agregó la familiar de la pequeña.