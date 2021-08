Un fiscalizador de la Municipalidad de Villa María del Triunfo perdió la vista y otros 25 resultaron heridos luego que mototaxistas informales lanzaran bombas molotov, palos, piedras y otros objetos contundentes al depósito municipal donde están confiscadas sus unidades.

“Como podemos ver aquí, incluso en la cancha han tirado bombas molotov que el personal ha tenido que apagar con extintores. Todo ha sido desde afuera. Alrededor de 180 personas estaban ayer bloqueando todas las entradas pidiendo que nuestros trabajadores salgan”, detalló a Latina, Eileen Laos Moscoso, gerente municipal.

Indicó que, al momento del ataque, 26 fiscalizadores estaban dentro del local. “Hay uno que lamentablemente, el día de ayer, nos han confirmado que ha perdido el ojo izquierdo. Está a la espera de una operación. Los demás han tenido contusiones, pero felizmente están fuera de peligro”, señaló.

Laos Moscoso manifestó que el ataque fue debido a que las personas querían recuperar su mototaxis incautadas, las cuales indicó, son informales. “No se encuentran registradas en la municipalidad, no cuentan con SOAT, ni tarjeta de propiedad. Los choferes no tienen brevete y muchos ni siquiera cuentan con DNI o algún documento que los identifique”, aseveró.

“Y la verdad de esto es que muchas unidades se dedican a la delincuencia. Entonces, nosotros velamos por la seguridad de nuestros vecinos y tenemos que fomentar la formalización”, añadió.

Precisó que toda la información y material que han podido recabar sobre el ataque fue remitido a la Policía Nacional para las investigaciones del caso.