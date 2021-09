Una madre de familia lo perdió todo luego de que un incendio consumiera su vivienda de dos pisos esta madrugada, en el asentamiento humano Casuarinas, en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo al portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp), al lugar llegaron cuatro unidades para atender la emergencia que se reportó a la 1:04 a.m. de este martes.

“Estaba descansado y justo me quedé dormida en el cuarto de mi hija y sentí como que habían reventado una bomba lacrimógena y me ahogaba con mi hija y me salí. De pronto empecé a ver que salía humo negro”, contó a Latina, Carla Seminario, de 35 años.

Indicó que todo se quemó, incluso los ahorros de S/1.000 que tenía guardados para alguna emergencia. “He perdido todo. Todo se ha quemado, hasta el dinero”, señaló. De momento se desconoce qué produjo el incendio.

Ella pide ayuda para poder tener un techo donde dormir con sus dos pequeños y recuperarse poco a poco de las pérdidas materiales a raíz del siniestro. Para cualquier ayuda pueden contactarla al 934389814.

VIDEO RECOMENDADO

COVID: personas con síntomas ya pueden tomarse pruebas moleculares gratuitas en centros de salud

El Ministerio de Salud informó que las personas con síntomas sospechosos del coronavirus pueden realizarse la prueba molecular de descarte, de manera gratuita, en los denominados puntos COVID. Conoce todos los detalles en el siguiente video.