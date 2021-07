3 de 8

“Con esta jornada se refuerza las medida de protección a la ciudadanía a esta zona conocida como ‘Ticlio Chico’. Esta campaña se realiza todos los años, no es la única vez, pero no hay que dejar de lado al resto de enfermedades. No solo es el COVID-19. Tenemos que vacunar también contra la influenza, neumococo y la hepatitis B”, señaló el funcionario. (Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)