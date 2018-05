Villa María del Triunfo: Liberan a sujeto que persiguió con un cuchillo a joven para violarla [VIDEO y FOTOS]

¡Indignante! Un sujeto identificado como Richard Calderón Galindo fue puesto en libertad luego de perseguir con un cuchillo e intentar violar a una joven de 21 años en el distrito de Villa María del Triunfo.



Calderón Galindo aprovechó que la joven se encontraba sola en casa para entrar a la vivienda por un tragaluz. Armado con un cuchillo, persiguió a su víctima quien pidió ayuda a gritos. Por suerte, sus vecinos de Villa María del Triunfo pudieron detener al atacante, aunque finalmente las autoridades lo liberaron.

'Me habían asegurado que no lo iban a soltar. Pero en menos de 24 horas me comunican que ya no se encuentra con la Policía. Van a continuar la investigación con él en libertad' , dijo la joven que se salvó de ser abusada.

Según consignó Primera Edición, Richard Calderón Galindo fue liberado luego de que el fiscal que veía el caso no encontrara pruebas suficientes para formular la acusación por violación contra él. A pesar de esta decisión, los exámenes médicos determinaron que la joven presenta lesiones ocasionadas por un objeto contundente.

La familia de la víctima exigió a la justicia que vuelva a evaluar el caso y detengan a Calderón Galindo. Y es que además de esta denuncia, el sujeto cumplió 2 años de prisión por violar a una menor de tan solo 2 años.

Violador queda en libertad tras intentar abusar de una joven. Video: Primera Edición

