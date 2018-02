Suplica que le devuelvan a su mascota. Una joven con discapacidad alertó sobre el robo de su perrito guía, 'Mateo', pero nunca imaginó la respuesta que recibiría de la Policía de Villa María del Triunfo.



" Imploro que me lo devuelvan. Es importante, por favor, compadécete de eso", dijo Carol Vásquez Meneses, entre lágrimas, a las cámaras de TV Perú.



La joven contó que fue testigo del robo de su mascota, pues un sujeto a bordo de una mototaxi se llevó a 'Mateo' de la puerta de su casa.



Vásquez Meneses, de 27 años, es paciente de la clínica de rehabilitación "San Juan de Dios". Nació a los 5 meses y a lo largo de su vida se ha sometido a 8 operaciones para poder caminar.



'Mateo', de cruce Shih Tzu y Poodle, estaba entrenado para ayudarla a caminar: "Mateo me ayuda en mis terapias. Es un perrito entrenado para cuidarme", explicó Carol.



Tras el robo, Carol acudió a la comisaría de Tablada de Lurín para hacer la denuncia, pero no quisieron aceptarla. "Fui a la comisaría, le dije que se trata de un perro especial, pero me dijeron que regrese a mi casa", contó.



La familia de Carol está ofreciendo 1,000 mil soles de recompensa por 'Mateo'. Si conoces el paradero de este perrito puedes llamar al: 971 468 907.