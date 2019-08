VMT: Sujeto en aparente estado de ebriedad ataca a la madre de sus hijos y la arrastra varios metros con mototaxi

¡Ni una menos! Selene Pilco Hilario pudo convertirse en una nueva víctima de feminicidio en el Perú tras ser arrastrada por un mototaxi conducido por su expareja. Ataque ocurrió en Villa María del Triunfo.



Según contó la agraviada a América Noticias, el sujeto identificado como Fausto Juan Quicaño Sihuin estaba en estado de ebriedad cuando empezó una discusión. "Me empezó a insultar, me empezó a agredir. Me empujó contra el mototaxi de él. Me empezó a arrastrar. Su reacción fue violenta", narró.

Imágenes difundidas por el matinal se observa cuando Pilco Hilario discute con Fausto Juan Quicaño Sihuin al lado del mototaxi. El video fue grabado por un testigo, y hasta el momento se desconoce el paradero del denunciado.

Selene Pilco Hilario contó que desde hace cuatro años terminó la relación con Quicaño Sihuin; sin embargo, este la sigue buscando. Inclusive detalló que ha presentado ocho denuncias de agresión contra su expareja en la comisaría de Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo.

Para la agraviada la actitud de su expareja responde porque consume estupefacientes y aduce problemas mentales. “Ingresaba al centro [de rehabilitación], salía y yo decía ‘está tranquilo, se le habrá pasado’, pero seguía igual”.

Según América Noticias, el sujeto reportó antecedentes por robo agravado e intento de homicidio, por ello la víctima de agresión pidió apoyo, pues teme por su integridad y la de su familia.