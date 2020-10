En el Día de la Medicina Peruana, la presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, homenajeó a los médicos que prestan servicios a tiempo completo en el Centro de Aislamiento Temporal por COVID -19, ubicado en las instalaciones de la Villa Panamericana del distrito de Villa El Salvador.

Entre los médicos homenajeados, se encuentran los esposos Estefany Méndez y Fabrizio Quito. El 29 de julio pasado cumplieron 3 años de casados y apenas tuvieron tiempo para saludarse. Había muchos pacientes que atender y su prioridad es siempre salvar vidas.

La presidenta de EsSalud resaltó que ambos estudiaron medicina en Bolivia; sin embargo, ya en Lima ganaron una plaza CAS que convocó la institución para laborar en la Villa Olímpica.

ESPOSOS

“Es una experiencia increíble estar aquí, Dios nos ha dado la oportunidad de ayudar al prójimo y eso es lo que hacemos todos los días, ya tendremos tiempo para nosotros”, sostuvo el Dr. Fabrizio.

Por su parte, la Dra. Estefany señaló que: “queríamos ayudar de la mejor forma que sabemos, poner en práctica los conocimientos que tenemos y así lo hicimos”.

SUPERÓ AL COVID-19

El Dr. Abel Montesinos estuvo aislado 21 días en la Torre 1 de la Villa Panamericana, contrajo el virus intentando salvar la vida de los pacientes que llegaban al Centro de Aislamiento Temporal, donde trabaja desde hace 6 meses. Fue el encierro lo que más lo angustiaba

“Yo solo quería que pasen los días muy rápido, me sentía mal porque sabía que mis pacientes me necesitaban, estar encerrado fue lo más difícil que pasé y ahora que ya superé el covid, he vuelto con más ganas que nunca”, sostuvo.

Otro caso es el de la joven galena Sandra Rojas de apenas 24 años. “Yo sufría de asma desde muy pequeña, durante mi infancia visité varios hospitales y decidí desde ese momento ser doctora, quiero ayudar a todos los que pueda y gracias a Dios lo hago en este mi segundo hogar la Villa Panamericana”, indicó la profesional.

