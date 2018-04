Terror y pánico sembraron dos avezados delincuentes al asaltar a diez comensales de un chifa, en Villa El Salvador. Lo que jamás imaginaron es que terminarían heridos a balazos y posteriormente capturados por los mismos comensales y familiares de los dueños del negocio.

María Sánchez Martínez (29), dueña del chifa 'Lion Hao', ubicado en el sector 6 grupo 4 mz. A en Villa El Salvador, contó temerosa que los dos delincuentes ingresaron armados a su local y encañonaron a todos.

"Ya habían asaltado a los clientes y querían ingresar a la cocina, me encañonaron y empujaron al piso y me caí con mi niño de seis años que presenció todo y gritaba que nos iban a matar. Mi hermano José (28) salió de la cocina y también lo asaltaron, pero al ver que me golpearon regresó a la cocina y sacó su carabina con la que les disparó", dijo la negociante.

Ambos delincuentes resultaron heridos, pero solo uno logró escapar. A Miguel Adolfo Quispe Hernández (21), 'Pollito', lo trasladaron herido al hospital María Auxiliadora. Su cómplice huyó corriendo, pero una hora después fue atrapado en el hospital de Emergencia de Villa El Salvador donde intentó sorprender a los policías argumentando que fue víctima de asalto.

Los dueños del negocio, mediante fotografías de Reniec, reconocieron a ambos delincuentes. Por otro lado, los policías intervinieron al autor de los disparos José Delber Sánchez Martínez (28) y fue trasladado a Depincri Villa El Salvador.



