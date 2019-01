VES: Asesino del cilindro continúa libre tras casi 2 meses de macabro crimen y exigen investigar a su padre

Ya falta muy poco para que se cumplan dos meses del macabro crimen de Marisol Estela Alva y aún no se ha ubicado a su presunto asesino, Luis Estebes Rodríguez. Y es que el sujeto se hizo humo luego del hallazgo del cuerpo sin vida de la joven estudiante de Enfermería, que fue quemado con ácido, cubierto con cemento y enterrado dentro de un cilindro en un descampado de Villa El Salvador.



Según consignó ATV+, Luis Estebes Rodríguez nunca fue denunciado por la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer de Villa El Salvador. Por increíble que parezca, contra el presunto asesino del cilindro solo pesa una detención de 72 horas.

Pero, según la familia de Marisol Estela Alva, allí no termina el desinterés de las autoridades por el macabro caso de Villa El Salvador. Y es que tampoco se ha investigado la participación de otros sospechosos en el crimen.

"Ha pasado más de un mes y medio y al padre de él tampoco lo están investigando. El señor de la casa donde vivía mi hermana dijo que el padre ayudó a bajar el cilindro de la casa, por lo tanto, el padre también es cómplice", dijo indignada la hermana de Marisol Estela Alva.

Los padres de la joven estudiante de Enfermería también se mostraron desencajados por el desdén de las autoridades. "Él (padre de Luis Estebes Rodríguez) se ha ido a bajar el cilindro de mi hija pero supuestamente dice que solo se paró a mirar, a esperar en el primer piso. ¿Por qué no lo capturan al papá? deben de capturarlo. Si no vamos a preguntar, no hacen nada. Todo se está quedando, están a favor de él, ¿y nosotros? Lo que le ha hecho a mi hija y todavía está ahí, feliz de la vida", dijeron ambos padres de Marisol Estela Alva.



Según ATV+, ni Luis Estebes Rodríguez ni su padre, que en un primer momento salió a dar la cara, están ubicables para la policía. Asimismo, también denunciaron que el ciudadano venezolano implicado en el crimen fue puesto en libertad a pesar de que varios vecinos de Villa El Salvador lo reconocieron cuando habría estado enterrando el cilindro con el cuerpo de Marisol Estela Alva.

El ciudadano venezolano Darwin A. fue reconocido por los vecinos de Villa El Salvador como quien dirigió el entierro del cilindro. A pesar de ello, solo estuvo detenido por 10 días y únicamente fue denunciado por 'encubrimiento real', es decir, por obstaculizar la investigación.

Según ATV+, el juez no solo no pidió una caución al investigado, sino que aceptó como arraigo su trabajo como vendedor de helados y el hecho de vivir con sus compatriotas venezolanos en una sola habitación de un hostal, donde fue detenido hace más de un mes.

Cabe indicar que Marisol Estela Alva fue la víctima número 135 de feminicidio en el Perú en el 2018. En total, el año pasado se registraron 149 casos de asesinatos a mujeres bajo la figura de feminicidio, una situación alarmante que no parece remediarse este 2019, en el que ya se registraron 8 casos.