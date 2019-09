Captan a maldito golpeando brutalmente a su expareja embarazada y con un bebé en brazos

¡Ni una menos! Una mujer fue brutalmente golpeada por su expareja, a quien no le interesó que su víctima tuviera un niño en brazos ni mucho menos que estuviera embarazada para agarrarla a puñetazos. Todo ocurrió en el distrito de Villa El Salvador.

Según se ve en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito, consignadas por 90 Matinal, el sujeto se abalanzó contra la mujer en presencia de sus dos menores hijas, quienes intentaron detenerlo.

La madre de la víctima contó que el sujeto, identificado como José M. M. de 37 años, tenía una orden de alejamiento desde el pasado 4 de setiembre por los constantes maltratos a los que sometía a su pareja desde hace dos años. A pesar de ello, seguía yendo a la vivienda de la mujer para agredirla.

“Él seguía yendo a la casa, hasta rompió la hoja con las medidas de protección que mi hija le enseñó. Él dijo: ‘a mí no me harán nada’, y se burla”, contó la madre de la víctima además de asegurar que las autoridades no han hecho nada por detener al sujeto, pese a que cuenta con otras denuncias por violencia contra la mujer.

Al momento, la víctima está internada en el hospital de Villa El Salvador y los menores están bajo el cuidado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Su madre pide apoyo ya que según asegura, el sujeto las sigue amenazando a través de mensajes y llamadas.