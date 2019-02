Villa El Salvador: Cura denuncia que fue agredido tras intentar detener una fiesta | VIDEO y FOTOS

Un sacerdote denunció que fue agredido cuando intentó detener una fiesta popular que causaba gran molestia a los vecinos en el Grupo Residencial 13, en el distrito de Villa El Salvador.

Miguel Ángel Montes contó a RPP que desde hace siete semanas, varias personas, entre hombres y mujeres, realizan fiestas chicha en una loza deportiva ubicada cerca de la parroquia Cristo Resucitado de Villa El Salvador, causando escándalo y muchas molestias a los residentes de la zona.

“La gente ya estaba cansada. Todos los días llamábamos al Serenazgo, a la Policía, pero no hacían nada. Este domingo llamé, pero no llegaban”, contó el sacerdote Montes.

Ante la inacción de las autoridades, agregó, el domingo a las 20:30 horas se acercó al lugar en donde se realizaba la fiesta y les reclamó a los asistentes que dejaran de hacer tanto escándalo, porque las familias en la zona estaban desesperadas. Sin embargo, la respuesta que recibió fueron agresiones.

“Me rodearon, me tiraron cerveza, me gritaban, me empujaban tanto, que me fui contra una pila de cajas de cerveza. Al final, uno de ellos me metió un puñete y me desvió el tabique”, relató Miguel Ángel Montes, quien fue atendido en el Hospital de Emergencia tras el ataque.

Detalló que esas personas a las 16:00 horas se reúnen en la loza deportiva para jugar fútbol y se quedan hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

“Es tierra de nadie, pedimos que alguien nos defienda, nadie lo hace. Los vecinos están temerosos porque esas personas amenazan”, puntualizó el sacerdote.