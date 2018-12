Más detalles salen a la luz en el caso de Marisol Estela Alva, la joven que fue hallada muerta dentro de un cilindro lleno de cemento en Villa El Salvador. La estudiante de enfermería había estado desaparecida por algunos días y finalmente se confirmó la fatídica noticia.

El presunto sospechoso de asesinato es Luis Estébes Rodríguez, el suboficial del Ejército que fue pareja de Marisol Estela Alva por cinco años. Días antes de la desaparición de la joven, él pidió licencia por 15 días. Ahora, su paradero es desconocido.

El nombre que también saltó en medio de las investigaciones es el de Wilmer Vargas, el ex de Marisol Estela Vargas. Según el último audio que le mandó a su hermana, ella viajaría con él a Huánuco, escapando de Luis Estébes Rodríguez.

Sin embargo, en entrevista con Panamericana Televisión, el joven negó que haya visto a Marisol Estela Vargas o que tuvieran planes para viajar juntos. Según indicó, ellos tuvieron un romance por tres meses entre el 2008 y 2009.

Pero eso no es todo. Wilmer Vargas realizó una importante revelación: el día 3 de diciembre, recibió un mensaje de parte de Marisol Estela Vargas en su celular, preguntándole cuándo viajaba a Lima.

"El día lunes, como a eso de las 11 de la mañana ella me escribe y me pregunta: '¿Dónde estás? Quiero verte ¿Cuándo vienes? ¿Vienes hoy?' Yo le dije: 'Viajaría el fin de semana, pero no quiero ni tengo la intención de verte'", contó el joven.

Expareja de Marisol Estela Vargas

Grande fue la sorpresa de Wilmer Vargas cuando, al día siguiente, se encontró el cilindro con el cuerpo sin vida de Marisol Estebes Rodríguez. Según la policía, la joven ya estaba muerta desde tres días antes.

"Veo lo del cilindro y en las noticias decían que presumían que era Marisol. Me asusté porque yo asumía que conversaba con ella y a mí sorprendió porque yo había conversado con ella el día lunes", declaró Wilmer Vargas.