Familiares de Marisol Estela denuncian que fiscal no incluyó a los cómplices del asesino del cilindro en acusación

Los familiares de Marisol Estela Alva aseguran sentirse abandonados por la justicia. Y es que a más de dos meses del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de la joven estudiante de Enfermería en Villa El Salvador , aún no se ha encontrado al principal sospechoso del feminicidio, su expareja Luis Estebes Rodríguez.



Rosmery Estela y Saida Alva, hermana y madre de Marisol Estela Alva, denunciaron en una entrevista con ATV Noticias que la fiscal que ve su caso no incluyó al padre de Luis Estebes, Luis Estebes Moscol, ni al venezolano Darwin Arcilla, como cómplices del asesino del cilindro en la acusación fiscal.

"Se han demorado dos meses para hacer la denuncia y solo lo han incluido a él, no a sus cómplices, su papa Luis Moscol y el venezolano Darwin Arcilla, que lo soltaron", agregó la hermana de la joven estudiante de Enfermería, indignada porque varios testigos involucraron a ambos sujetos en el feminicidio.

Asimismo, exigieron que el Ministerio de Defensa se pronuncie, ya que Luis Estebes Rodríguez se encontraba activo en el Ejército cuando desapareció tras el hallazgo del cuerpo de Marisol Estela Alva.

"El Ministerio de Defensa también tiene que buscarlo porque es una persona que estaba en actividad. Era un militar que estaba trabajando y ellos hasta el momento no se han pronunciado", dijo la hermana de Marisol Estela Alva.

Por otro lado, la hermana de Marisol Estela Alva denunció que la audiencia de prisión preventiva contra Luis Estebes Rodríguez tendrá lugar en marzo. Según su abogado, tendrían que esperar por un 'tema de vacaciones'.



"No puede ser. Necesitamos que sea más rápido este proceso. No podemos estar tanto tiempo acá en Lima para una audiencia nada más. Y no lo están buscando. Evidentemente, no lo están buscando", dijo indignada Rosmery Estela.

Finalmente, la hermana de Marisol Estela Alva reveló que el Ministerio de la Mujer les proporcionó un abogada pero que esta no habría seguido el caso con interés. "La abogado no se había acercado ni a la Fiscalía ni a la Divincri porque el comandante Flores nos dijo que en ningún momento se había acercado a preguntar", contó. "A la abogada del CEM no le importaba el caso, tenía otros casos y no quería darnos información", agregó.

Por su parte, la madre de Marisol Estela Alva se quebró y exigió ayuda a la justicia. "Nosotros estamos sin plata, no tenemos nada. No tenemos a dónde ir. Necesitamos apoyo de la justicia y de todo el pueblo", dijo entre lágrimas.