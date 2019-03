Informe policial indica que menor autor de la tragedia en Trilce sabría usar el arma | VIDEO y FOTOS

La tragedia que se desató en el colegio Trilce de Villa El Salvador continúa arrojando nuevos detalles. Así lo difundió esta mañana el noticiero que conduce Milagros Leiva, que reveló el informe de la Dirincri sobre el caso que se llevó la vida de un menor de 16 años.



El reporte indica que el menor que efectuó el disparo ofrecía las balas a sus compañeros. "El retenido, para ofrecerle las municiones en venta a (...), las extrajo de la cacerina. Al no tener acogida su venta, nuevamente las colocó correctamente en el cargador, lo que deja entrever que conocía el funcionamiento del arma ya que resulta inverosímil el creer que durante el tiempo que la tuvo en su poder, no la manipuló ni conocía de su funcionamiento ya que de no haber sido así, este se hubiera autolesionado o causado algún otro hecho de sangre", dice el documento.

Asimismo, detalla que el menor responsable de la tragedia colocó la boca del cañón en el brazo derecho de su compañero, 'ejerciendo una pequeña presión con la pistola sobre esa parte del cuerpo'. Luego apretó el disparador del arma. "La bala ingresa por el brazo derecho, recorre el tórax y sale por el brazo izquierdo".

A pesar de aceptar que extrajo el arma de su casa sin que sus padres lo noten y que le disparó a su compañero, la Policía indica que la mayor responsabilidad recae sobre el padre del menor intervenido.

El sujeto, quien se encuentra desaparecido tras el incidente en el colegio Trilce de Villa El Salvador, se encuentra inmerso en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo), al no tener las medidas de seguridad con el arma de fuego. Su pena no será menor de un año ni menor de 4.

El el trágico caso también se incluye a Renán Ramírez del Águila, director del colegio Trilce de Villa El Salvador, por no tomar las correctas medidas de seguridad para con su alumnado.