Villa El Salvador: Los macabros mensajes de Facebook de Luis Estebes, presunto asesino del cilindro

¡Justicia para Marisol Estela Alva! Luis Estebes Rodríguez es el principal sospechoso del asesinato de la joven estudiante de Enfermería que hace unos días apareció sin vida, quemada con ácido y sepultada en cemento dentro de un cilindro enterrado en un descampado de Villa El Salvador.

Según la familia de Marisol Estela Alva, Luis Estebes Rodríguez, su pareja, es su asesino. La hermana de la víctima contó que el sujeto era extremadamente celoso con ella, la golpeaba y hasta se negó a pagar un préstamo que la joven había solicitado parar abrir un negocio de panadería.

Otros testigos, como el dueño del cuarto que alquilaba Marisol estela Alva en San Juan de Miraflores, también lo señalaron como el autor del macabro crimen. El propietario de la habitación indicó que lo vio entrar el último jueves al espacio que le arrendaba a la joven con un cilindro, el mismo en el que días después fue encontrado su cuerpo.

Si las sospechas son ciertas, Luis Estebes Rodríguez sería quien le quitó la vida a la joven de macabra manera. Primero la degolló con un cuchillo, luego quemó su cuerpo con ácido para que sea imposible reconocerla, después la introdujo en un cilindro que después rellenó con cemento y finalmente enterró el pesado objeto en un descampado de Villa El Salvador con una retroescabadora que alquiló previamente para hacer el hoyo.

Pero no solo estas acciones sindican a Luis Estebes Rodríguez como un ser sombrío y capaz de todo. Algunas publicaciones de su página de Facebook también revelan su macabra y oscura personalidad.

"Alma negra: Dirás lo que quieras de mí, pero te hice feliz en el momento que nadie más lo hacía", "La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida... te obliga a serlo", "Cuando conoces a la mujer correcta, ella te ayuda a detener la rabia y el dolor", "¿Ves esto? Se llama corazón... y se utiliza para amar, no para jugar", "Písame... Pero cuando me levante, más vale que corras", fueron algunos de los post del perfil de Facebook de Luis Estebes Rodríguez.

"Valientes aquellos que recogen sus propios pedazos y se arman solos", "Cuando ya no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan. Lo sentirás desde lo más profundo porque la indiferencia jamás pasa desapercibida", son otros mensajes que recogimos de Luis Estebes Rodríguez.