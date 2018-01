Villa El Salvador: sujeto acuchilló a su exconviviente y sus tres amigos cuando salían de una discoteca

Armado con un cuchillo, el disc jockey (DJ) Luis Miguel Ochoa Mayta (30) infirió múltiples heridas en la cabeza, espalda y brazos a su exconviviente y a sus tres amigos cuando salían de una discoteca, en Villa El Salvador.



Agentes de la comisaría del mismo distrito señalaron que el ataque se produjo en las inmediaciones del sector 6, grupo 1-A, Mz. G, lote 20.



Según informó la víctima, Jhenifer Placencia Mansilla (32), su expareja tiene varias denuncias por violencia familiar y no puede acercarse a ella ni al hijo de ambos. Pero esto no le importó y la atacó.



CUATRO AÑOS

“Tuvimos cuatro años juntos y lo denuncié dos veces porque me maltrataba y también a nuestro hijo. Cuando se enamoró de otra mujer me dejó tranquila, pero ahora no entiendo por qué nos agredió”, dijo la angustiada mujer.



También les hizo cortes en manos y brazo a las otras víctimas, dos mujeres y un hombre, quienes fueron trasladadas al hospital Uldarico Roca.