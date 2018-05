Villa El Salvador: Mujer entra a hospital para dar a luz pero le hacen una operación intestinal [VIDEO y FOTOS]

¡Para no creerlo! Una mujer embarazada que entró a punto de dar a luz al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador denunció una negligencia médica . Y es que cuando salió, notó que le habían realizado una operación intestinal.



Según consignó Primera Edición, Zarelli García quería que le practicaran una cesárea pero los médicos le dijeron que podía a luz de manera natural. Sin embargo, durante el proceso sintió un corte y horas después le comunicaron que debían suturar un desgarro interno y realizarle una colostomía .

"El cirujano me dijo que había sido un desgarro de cuarto grado y como consecuencia tenían que adormecerme totalmente, coserme e inhabilitar mi sistema de evacuación, tenían que hacer una colostomía', dijo la víctima de negligencia .

Según el testimonio de Zarelli García consignado por Primera Edición, la colostomía consistiría en sacar una parte del intestino hacia un costado del cuerpo y conectarlo con una bolsa colectora.

La mujer contó que siente mucho dolor y ardor en la herida. "Hacía un esfuerzo por cargar a mi bebé y a veces me sangra la herida" , dijo a Primera Edición. Asimismo, indicó que ya no podrá regresar a su trabajo este año y que el hospital no se ha hecho cargo de su caso.

En un comunicado difundido por Primera Edición, el hospital de Villa El Salvador explicó que el desgarro que sufrió la paciente es inusual y se habría producido por su piel débil. En ese sentido, se comprometieron a brindar apoyo gratuito a la madre y su familia.

Mujer denuncia negligencia médica en hospital de Villa El Salvador. Video: Primera Edición

