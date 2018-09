Villa El Salvador: Tres niñas acusaron a su abuelo de abusar de ellas pero hijos del depravado lo defienden

¡Maldito depravado! Tres menores de edad denunciaron que su propio abuelo abusaba sexualmente de ellas en Villa El Salvador. Las niñas de 10, 12, 13 indicaron que son víctimas del sujeto desde hace cinco años.

Las niñas, quienes son primas hermanas, cansadas de los abusos, decidieron contarles a sus madres el infierno que venían atravesando a manos de su abuelo. Según las menores, el sujeto les hacía creer que todo era un 'juego', consignó América Noticias.

Las madres de las víctimas denunciaron que tras hacer público el caso, temen por sus vidas ya que uno de los hijos del depravado abuelo, padre de una de las menores, las habría amenazado con 'darles donde más le duele'

“Realmente me siento preocupada porque él sabe que estoy acá realmente sola. Después de la emisión del reportaje me dijo que me iba a dar donde más me duele. Le dije que lo iba a denunciar y me dijo: ‘hazlo, hazlo’. Todo desafiante”, indicó una de las madres de las niñas.

En ese mismo sentido, la mujer indicó que los padres de las niñas no creen en sus versiones. “Hasta el día de hoy, presentado la denuncia desde el 21 de mayo, no dicen nada. A su propia hija le dice que es mentira”, contó otra de las madres.

Finalmente, exigieron justicia para sus hijas ya que todas ya habrían pasado por los exámenes correspondientes y a pesar de la denuncia, el depravado abuelo sigue libre.



Tres niñas acusaron a su abuelo de abusar de ellas pero hijos del depravado lo defienden. Video: América Noticias

