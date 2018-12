La familia de Luis Estebes Rodríguez le pide que se entregue a las autoridades. Así lo volvió a ratificar su padre, Luis Estebes Moscol, quien le exigió que 'no sea cobarde' y que de la cara para resolver el caso del vil asesinato de Marisol Estela Alva , cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un cilindro enterrado en un descampado de Villa El Salvador.



"¿Por qué no se entrega? De repente le ha pasado algo. No se pues nada de él. Él no venía acá, venía a los 15 días, a los 20 días" , dijo el padre de Luis Estebes Rodríguez, quien hasta el momento es el principal sospechoso de la muerte de Marisol Estela Alva.

Por otro lado, Luis Estebes Moscol se pronunció por las declaraciones del dueño del departamento que alquilaba Marisol Estela Alva en San Juan de Miraflores, quien dijo que vio a Luis Estebes Rodríguez y a su padre bajando un cilindro desde la habitación de la joven.

"No nunca. Cómo puedo cargar yo tanto peso. No sean injustos pues", dijo el padre de Luis Estebes Rodríguez tras ser involucrado en el asesinato de Marisol Estela Alva, una joven estudiante de Enfermería de 25 años.

Finalmente, Luis Estebes Moscol contó que hace una semana vio a su hijo y compraron una cama nueva para Marisol Estela Alva. "Me dijo 'papá voy a comprar una cama porque se me ha quebrado la cama, acompáñame' y en la 'Cachina' compró una cama", dijo.

Cabe indicar que Marisol Estela Alva y Luis Estebes Rodríguez convivieron en la casa de los padres de él en Villa María del Triunfo. Compraron una máquina panificadora y triciclos para poner un negocio de venta de pan.

Contrataron a venezolanos para repartir sus productos, por lo que la policía sospecha que uno de ellos pudo haber colaborado para esconder el cuerpo sin vida de Marisol Estela Alva, que fue encontrado sepultado en cemento dentro de un cilindro, el mismo que fue enterrado en un descampado de Villa El Salvador.