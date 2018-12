Villa El Salvador: Presunto asesino de joven hallada en cilindro habría implicado a antiguo enamorado

La hermana de Marisol Estela Alva , joven encontrada sin vida en un cilindro repleto de cemento, el mismo que fue enterrado en un descampado de Villa El Salvador, sigue revelando detalles sobre la desaparición y muerte de su hermana, presuntamente asesinada por su pareja, Luis Estebes Rodríguez.



Según la joven, con la que vivía Marisol Estela Alva en un departamento en San Juan de Miraflores, recibió un mensaje de voz de su hermana la semana pasada, quien se encontraba en Lima pero viajaría supuestamente a darle el encuentro en Cajamarca.

En el clip de voz, supuestamente se escucha a Marisol Estela Alva contándole a su hermana que abandonará Lima para vivir en Huánuco con su pareja de hace nueve años, identificado como Wilmer. Asimismo le explica que tomó la decisión por los constantes acosos de Luis Estebes Rodríguez.

"Quería que sepas que ahorita voy a vivir con Wilmer en Huánuco y voy a viajar y voy a ser feliz con él porque Luis mucho me molesta y tú sabes que no me gusta eso", dice el audio que recibió la hermana de Marisol Estela Alva, cuando la joven ya se encontraba desaparecida.

Sin embargo, para la hermana de Marisol Estela Alva, el audio fue realizado en realidad por Luis Estebes Rodríguez, quien se habría hecho pasar como la joven para despistar a su familia y, posiblemente, implicar a su expareja en el crimen que el mismo habría cometido, según contó la joven en ATV Noticias.

En entrevista con Milagros Leiva, la hermana de Marisol Estela Alva contó que la joven volvió a tener comunicación con Wilmer, su enamorado de hace nueve años. Según su testimonio, salieron tres veces y quería volver a darse una oportunidad con él.

Asimismo contó que Luis Estebes Rodríguez sabía de la comunicación entre Marisol Estela Alva y Wilmer, por lo que en una ocasión fue a buscarla a su casa para reclamarle por la actitud de su hermana.

"Una vez llegó a mi casa llorando diciéndome 'tu hermana está con Wilmer, yo ya no quiero estar con tu hermana, la voy a dejar'. Yo le decía 'pero si estás con una persona que no te quiere, incluso le has encontrado conversaciones, vete, haz tu vida, ve por tu familia, no hagas por una persona que quizá no te valora'", contó la hermana de Marisol Estela Alva en entrevista con Milagros Leiva.