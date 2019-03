Sobreviviente de Trilce sobre últimos instantes de su amigo: "Se para, dice 'profe ayúdeme, no me quiero morir' y cayó"

La tragedia que enlutó a la comunidad educativa del colegio Trilce de Villa El Salvador continúa generando cientos de reacciones en el Perú. Y es que el menor responsable de haberle causado la muerte a su compañero de 16 años está recluido en Maranguita por un periodo de dos meses.



Tras conocerse la decisión de la justicia, que también investiga al padre del menor detenido, los compañeros de aulas del acusado pidieron su liberación, por considerar que solo fue víctima de las circunstancias y de la mala decisión de llevar un arma al colegio.

En declaraciones a Panorama, el menor que recibió un impacto de bala en la pierna pero sobrevivió, narró como sucedió el incidente, que tuvo lugar aproximadamente a las 9:20 de la mañana, durante la segunda hora de economía del quinto de secundaria del colegio Trilce de Villa El Salvador.

"Fue un solo balazo, por accidente, se le escapó la bala (...) La bala le cayó en el brazo y le traspasó todo el cuerpo y salió por el otro brazo y luego cayó al suelo" , contó el menor sobre los instantes de terror que se vivieron en el salón.

Asimismo, narró cómo notó que él también fue afectado por el disparo y cómo su compañero herido pidió ayuda antes de desplomarse por el impacto de bala. "Siento un golpe fuerte en mi pierna y el sonido, eso me impactó bastante. Dije 'a mi me ha caído el tiro' y pensé que iba a empezar a sangrar. Me dolía bastante el golpe".

"Volteo, veo a mis compañeros asustados, sorprendidos, perplejos por el shock. Veo que mi compañero se levanta, estaba sangrando, y le dice 'profe ayúdeme que no me quiero morir' y luego cayó", contó a Panorama.

El menor reveló que, instantes después, el autor del disparo comenzó a pedir disculpas. "Empezó a decir que no fue intencional, que no fue 'mi culpa', 'lo siento', que 'no lo hice intencionalmente', 'fue de casualidad', 'fue sin querer', 'la bala se disparó'", indicó.

El sobreviviente narró que el menor que llevó el arma se la enseñó temprano, alrededor de las 8 de la mañana. "Me la mostró un rato y luego ya se fue donde sus compañeros. Me quedé impresionado que hubiera traído eso como cualquier persona. Yo le dije que tenga cuidado que no lo esté manipulando que puede pasar un accidente", agregó.

"En la segunda hora, cuando entró el profe de Economía, estaba prestando atención a la clase normal y a veces veía de reojo cómo todos estaban ahí, se estaban riendo un poco, con cautela, para que el profe no se diera cuenta, quizá debajo de la carpeta", contó además de asegurar que el menor fallecido se cambió de sitio para estar más cerca del autor del disparo porque no había asistido la tutora.

Según la declaración del detenido, varios de sus compañeros manipularon el arma, incluso el fallecido. Momentos después, la rastrilla, pone el dedo en el gatillo y dispara accidentalmente, desencadenando una tragedia sin precedentes en el país.