Sobreviviente del fatal incidente en colegio Trilce da su testimonio: "Le dije que no trajera la pistola"

El menor que resultó herido en la pierna en el confuso incidente ocurrido en el colegio Trilce de Villa El Salvador dio su testimonio. Según su declaración, el responsable de la tragedia le habría mencionado que podría llevar el arma a la escuela.

"El decía que tenía un montón de balas. Le dije 'pues véndeme una' y en eso él me dice '¿qué tal si traigo el arma?'. Yo en ese momento no le iba creer, ¿quién trae un arma?", dijo el menor testigo del incidente, según consignó ATV Noticias.

"La cosa es que la llegó a traer. Le dije que no traiga, no me hizo caso y trajo eso y como él es medio descuidado, manipulando el arma, estaba ahí jugando, jugueteando en la clase de economía, estaba jugando y de casualidad disparó". agregó.

Cabe indicar que la madre de la víctima mortal del incidente, un menor de 16 años, aseguró que el responsable de la tragedia estaba vendiendo las balas del arma de su padre. "Dice que las ofrecía a 7 soles, a 3 soles", contó.

El menor que efectuó el disparo aseguró que no tuvo la intención de atacar a sus compañeros y que todo se trató de un incidente. Esta mañana, fue trasladado a Maranguita, donde tendrá que permanecer 2 meses hasta que se emita su sentencia, la misma que podría ir hasta los 4 años.