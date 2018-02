Villa El Salvador: Sujeto golpeó salvajemente a su hija de 9 años porque hacía 'mucha bulla’

Con múltiples moretones en sus brazos y piernitas terminó una niña de tan solo 9 años, luego de que su padre la golpeara salvamente con una correa, en Villa El Salvador. La menor contó a las autoridades que su progenitor le pegó porque estaba haciendo 'mucha bulla' en el techo de su casa.



Según su abuela de parte mamá, el hecho ocurrió el último domingo y su nieta mayor recién le avisó el martes lo sucedido. “No quería que la mirara. Me decía: ‘Yo me voy a bañar solita’ y yo le dije: ‘No hijita yo te voy a jabonar’. Y ahí vi que sus todos brazos y piernas estaban marcados y moreteados”, aseguró la anciana a América Noticias.



Al enterarse del hecho, la abuela inmediatamente fue a buscar a la menor y reclamó al padre por su acto. “Él me confesó que le había pegado. ‘Le he dado dos correazos’, me dijo”, indicó la señora. Luego, junto a la mamá de la niña, fueron hasta la comisaría del distrito para hacer la denuncia.



La madre confesó que su pareja le había golpeado en reiteradas ocasiones y por eso se separó de él. “Yo estaba trabajando y me desfiguró toda la cara. Eso llegó hasta la Fiscalía. Ahora mi hija no se va a recuperar. La ha traumado psicológicamente”, aseguró entre lágrimas.



También indicó que el hombre la había llamado por teléfono para pedirle que le devuelva a la niña o sino la iba a matar, por eso pidió garantías por su vida. Mientras duran las investigaciones, las autoridades entregaron la custodia temporal de la menor a la mamá.